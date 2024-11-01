Mustafa Çakır Türkiye Hokey Federasyonu'nun Yeni Başkanı

Türkiye Hokey Federasyonu Yeni Dönem Başladı

Türkiye Hokey Federasyonu, 6. olağan genel kurulunu Hilton Garden Inn Gimat'ta düzenledi. Bu toplantıda, federasyonun yeni başkanı Mustafa Çakır olarak belirlendi.Seçim Detayları

Mevcut başkan Sadık Karakan’ın katılmadığı seçimde, Mustafa Çakır tek aday olarak yarıştı. Toplamda 177 oyun kullanıldığı seçimde, Çakır 173 oy alarak başkanlık koltuğuna oturdu. 4 oy ise geçersiz sayıldı.Yeni Yönetim Ekibi

Çakır’ın başkanlığındaki yönetim kurulu, Bayram Yüksel, Yasin Yükseler, Muzaffer Demir, Abdullah Kodek, Mustafa Duru, Mehmet İnançlı, İsmail Fetullah Eryoldaş, Doruk Uğurer, Veysi Koyun ve Hilva Çilkız’dan oluşuyor. Genel kurulun divan başkanlığını ise Abdullah Albunar üstlendi. Kurulda, federasyonun faaliyet ve denetim raporları da ibra edildi.

Mustafa Çakır, başkanlık görevi süresince Türk hokeyini daha fazla geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Hokeyin taşıdığı büyük potansiyeli açığa çıkarmak için projelerin ve fikirlerin yarıştığı nitelikli düşüncelere imkan tanıyacağız. Türk hokeyini, Avrupa ölçeğinde bir vizyonla geleceğe taşımak önceliğimiz olacaktır." şeklinde konuştu.

Ayrıca, yönetim olarak oluşturacakları "Hokey Performans Gelişim Merkezi"nin inşasına ağırlık vereceklerini dile getiren Çakır, sezon planlaması, hokey sporcusu kültürü, minik ve yıldız yaş gruplarındaki şampiyona formatlarının güncellenmesi, Hokey TV ve sosyal medya yapılanması, teknoloji yatırımları ve sponsorluk girişimleri konusundaki projelerinden bahsetti.

15 yıl boyunca bu görevde bulunan Sadık Karakan, yaptığı veda konuşmasında, hokey camiasına teşekkür ederek duygularını ifade etti.