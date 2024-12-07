Mustafa Dalcı: Göztepe Maçında Dengemiz Dağıldı

Mustafa Dalcı Maç Değerlendirmesi Yaptı

Trendyol Süper Lig'in 35. dakikasında Göztepe'nin attığı golle dengeleri bozulan Adana Demirspor, sahasında 3-1'lik bir mağlubiyet yaşadı. Maç sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Mustafa Dalcı, "İyi organize olan bizdik ama 35'te gelen gol biraz dengemizi dağıttı." şeklinde konuştu.

Göztepe'nin Zayıf Yanlarını Biliyorduk

Dalcı, maç öncesinde Göztepe'nin zayıf yönlerini analiz ettiklerini ve bu doğrultuda sahaya iyi hazırlandıklarını vurguladı. 35. dakikaya kadar istediklerini yapabildiklerini ifade eden Dalcı, "Başa baş hatta iyi organize olan bizdik. Ancak 35'te gelen gol, dengemizi bozdu." dedi.

Bireysel Hatalara Dikkat

Dalcı, maçın ikinci yarısında 2-0 geride başlamalarının ardından daha pozitif oynama kararı aldıklarını belirtti. "Oyunun istatistikleri bizden yanaydı, fakat Göztepe'nin bitiricilik anlamında daha becerikli olması sonucu lehlerine çevirdi." açıklamasında bulundu.

Oyuncularına Destek Olacak

Genç oyuncuların bireysel hatalarına da değinen Dalcı, "İkinci gol, bir bireysel hatadan kaynaklandı. Genç kardeşimiz için sahip çıkmalıyız. Hata yaparak tecrübe kazanacak. Biz de ona destek olacağız." sözlerini sarf etti.

Mücadelelerinden Dolayı Kutladı

Dalcı, oyuncularının 90 dakika boyunca gösterdiği mücadeleyi takdir ederek, "Keşke bu mücadelelerinin karşılığında puan alabilseydik, maalesef alamadık. Ancak bu maç bitti, biz asla vazgeçmeyeceğiz." diyerek, takımdaki motivasyonu yüksek tutacaklarını vurguladı.