Mustafa Dalcı: 'Oyun adına mutluyuz, ama kazanamamak üzücü'

Gaziantep FK'ya 1-0 kaybeden Adana Demirspor'un teknik direktörü Dalcı, oyuncularıyla birlikte iyi oyun oynamalarına rağmen kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 22:22
Mustafa Dalcı: 'Oyun adına mutluyuz, ama kazanamamak üzücü'

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşan Adana Demirspor, 1-0'lık skorla sahadan mağlup ayrıldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, takımının oyunundan memnun olduğunu ancak bu oyunun karşılığında kazanamamış olmanın kendisi ve oyuncuları için üzücü olduğunu dile getirdi.

Dalcı, son haftalarda gösterdikleri iyi performansa dikkat çekerek, "Oyun adına çok mutluyuz fakat bu oyunun karşılığında kazanamamak beni ve oyuncularımı çok üzdü," dedi. Genç oyuncularıyla oluşturdukları oyun sisteminin Süper Lig'de etkili olduğunu belirten Dalcı, "Bunu değiştirmek ve geliştirmek önemli ama aynı zamanda bunları yaparken yarışmak oldukça zor. Her hafta oyunumuzu geliştirmeye çalışıyoruz," şeklinde konuştu.

Oyunlarına daha fazla puan eklemeleri gerektiğini vurgulayan Dalcı, "Kaybettiğimiz için üzgünüm ama değiştirmek ve geliştirmek anlamında vazgeçmeyeceğiz. Bu oyunun hakkı puan ya da puanlar olmalıydı," ifadelerini kullandı.

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