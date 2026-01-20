Muzaffer Badalıoğlu Zonguldak'ta Kabri Başında Anıldı

Samsunsporlu Muzaffer Badalıoğlu, 20 Ocak 1989'daki kaza sonucu hayatını kaybetmesinin yıldönümünde memleketi Zonguldak'ta mezarı başında anıldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 14:13
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 14:46
Samsunsporlu eski futbolcu Muzaffer Badalıoğlu, memleketi Zonguldak'ta kabri başında anıldı. Haberde, 36 yıl önce meydana gelen kaza hatırlatıldı.

Samsunspor kafilesini taşıyan otobüs, 20 Ocak 1989 günü Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için Malatya'ya seyir halindeyken Havza ilçesinde kamyonla çarpıştı. Kazada futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic'in yanı sıra teknik direktör Nuri Asan ile otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetti.

Anma Töreni

Badalıoğlu'nun ölümünün 37. yıldönümünde memleketi Zonguldak'ta anma töreni düzenlendi. Aile fertleri, takım arkadaşları, Gençlik Spor İl Müdürü Halil Hacı, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ve sevenleri mezara karanfil bıraktı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi.

Tahsin Erdem, "Rahmet diliyorum. Hiç kuşkusuz Zonguldak’ın en önemli spor insanlarından birisiydi. Örnekti. Hem ağabeydi. Milli takıma kadar yükselmiş ve bunu hak etmişti" dedi.

Gençlik Spor İl Müdürü Halil Hacı ise, "Saygıyla anıyoruz. Gençleri, çalışkanlığıyla, disipliniyle örnek olmaya, camiamıza ışık tutmaya devam etmekte. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

