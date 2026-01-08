Muzaffer Buğra Sezer +90 Kg'de Ordu'da Türkiye 3'üncüsü

Okul Sporları Judo Türkiye Şampiyonası'nda Bilecik gururu

Bilecikli judo sporcusu Muzaffer Buğra Sezer, Ordu’da düzenlenen Okul Sporları Judo Türkiye Şampiyonasında +90 kilo kategorisinde mücadele ederek Türkiye üçüncüsü oldu.

Zorlu müsabakalar sonucunda kürsüye çıkarak Bilecik’i gururlandıran Sezer’in elde ettiği başarı, kentte sevinçle karşılandı.

Başarılı sporcu ve antrenörü Serkan Can tebrik edildi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ise, "Sporcumuz Muzaffer Buğra Sezer’i ve antrenörümüz Serkan Can’ı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" dedi.

BİLECİKLİ SPORCU TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLDU