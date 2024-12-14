Nahit Şahin ve WBSC Başkanı Riccardo Fraccari'den Önemli Görüşme

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, Dünya Beyzbol ve Softbol Konfederasyonu (WBSC) Başkanı Riccardo Fraccari ile bir araya geldi. Görüşme, İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleştirildi ve Türkiye Ragbi Federasyonu Başkan Vekili Selçuk Görgülü de toplantıda yer aldı.

Yapılan toplantıda, Gençlik Olimpiyatları katılım kriterleri ve beyzbol, softbol ile Beyzbol5 branşlarının Türkiye'deki gelişim süreçleri değerlendirildi. Fraccari, Türkiye'nin bu branşlardaki hızlı gelişimine dikkat çekerek, WBSC olarak destekleme taahhüdünde bulundu. Türkiye'nin uluslararası arenada daha güçlü bir konuma gelmesi için işbirliğine açık olduklarını vurguladı.

Toplantı sonrasında Nahit Şahin; "Sayın Riccardo Fraccari ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda, Türkiye'nin bu branşlarda uluslararası düzeyde daha fazla yer alması için önemli konuları ele aldık. WBSC'nin desteği, hedeflerimize ulaşmamız için büyük bir motivasyon kaynağıdır. Özellikle Gençlik Olimpiyatları'na katılım ve ülkemizde branşların daha yaygın hale gelmesi için ortak projeler üzerinde çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin (solda), Dünya Beyzbol ve Softbol Konfederasyonu (WBSC) Başkanı Riccardo Fraccari (ortada) ile görüştü.