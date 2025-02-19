Napoli Başkanı De Laurentiis Yargılanma Tehdidiyle Karşı Karşıya

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in, kulüp hesaplarında mali usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle yargılanması talep edildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli'nin başkanı De Laurentiis ile kulüpteki "sağ kolu" olarak nitelendirilen Andrea Chiavelli’nin, 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait bilançosunda mali usulsüzlük yaptığı iddiasıyla yargılanmalarını istedi.

Mali usulsüzlük iddialarının merkezinde iki futbolcu transferinin yer aldığı belirtildi. Bu transferler arasında, 2019 yılında Roma'dan alınan Yunan savunma oyuncusu Kostas Manolas ile 2020'de Fransa'nın Lille kulübünden transfer edilen Nijeryalı forvet Victor Osimhen dikkat çekiyor. Savcıların talebinde, bu transferlerin mali tablolara işlenmesi sırasında hayali sermaye kazancı sağlanmış olabileceği öne sürüldü.

De Laurentiis’in avukatı Fabio Fulgeri, savcıların talebini eleştirerek buna şaşırdığını ve herhangi bir usulsüzlük yapmadıklarını savundu. Aurelio De Laurentiis ile kısa bir görüşme yaptığını ifade eden Fulgeri, "Her zamanki gibi son derece sakin. Biz, herhangi bir suç veya usulsüzlük yapmadığımızın bilinciyle bu süreci büyük bir huzurla yürütüyoruz. Konuyla ilgili güçlü uzman görüşleriyle desteklendik. Şimdi kararı, ön duruşma hakimi verecek." dedi.