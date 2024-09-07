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Nazan Akın Güneş Paris 2024'te Bronz Madalya Kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Nazan Akın Güneş, bronz madalya elde etti. Judo'daki başarılı performansı dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 18:27
Nazan Akın Güneş Paris 2024'te Bronz Madalya Kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Başarı

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda, judo branşında kadınlar +70 kilo J1 kategorisinde Nazan Akın Güneş, bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Bronz Madalya Mücadelesi

Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında, Nazan Akın Güneş, bronz madalya kapmasında Özbek sporcu Feruza Ergasheva ile karşı karşıya geldi. Nazan, bu mücadeleyi zorlu bir şekilde 10-0'lık bir skorla kazanarak, paralimpik oyunları sonunda üçüncülüğü elde etti.

Kariyerinde İkinci Paralimpik Madalya

Daha önce Londra 2012'de de aynı dalda madalya kazanarak kürsünün ikinci basamağında yer alan Nazan, 2024 Paris’teki başarısıyla birlikte kariyerinin ikinci paralimpik madalyasını elde etmiş oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar +70 kilo J1 kategorisinde Nazan Akın Güneş...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar +70 kilo J1 kategorisinde Nazan Akın Güneş, bronz madalya maçında Özbekistan'dan Feruza Ergasheva ile karşılaştı. Rakibini 10-0 yenen milli sporcu, paralimpik oyunlarını üçüncü sırada bitirerek bronz madalya aldı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar +70 kilo J1 kategorisinde Nazan Akın Güneş...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar +70 kilo J1 kategorisinde Nazan Akın Güneş, bronz madalya maçında Özbekistan'dan Feruza Ergasheva ile karşılaştı. Rakibini 10-0 yenen milli sporcu, paralimpik oyunlarını üçüncü sırada bitirerek bronz madalya aldı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar +70 kilo J1 kategorisinde Nazan Akın Güneş...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar +70 kilo J1 kategorisinde Nazan Akın Güneş, bronz madalya maçında Özbekistan'dan Feruza Ergasheva ile karşılaştı. Rakibini 10-0 yenen milli sporcu, paralimpik oyunlarını üçüncü sırada bitirerek bronz madalya aldı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar +70 kilo J1 kategorisinde Nazan Akın Güneş...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar +70 kilo J1 kategorisinde Nazan Akın Güneş, bronz madalya maçında Özbekistan'dan Feruza Ergasheva ile karşılaştı. Rakibini 10-0 yenen milli sporcu, paralimpik oyunlarını üçüncü sırada bitirerek bronz madalya aldı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar +70 kilo J1 kategorisinde Nazan Akın Güneş...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar +70 kilo J1 kategorisinde Nazan Akın Güneş, bronz madalya maçında Özbekistan'dan Feruza Ergasheva ile karşılaştı. Rakibini 10-0 yenen milli sporcu, paralimpik oyunlarını üçüncü sırada bitirerek bronz madalya aldı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar +70 kilo J1 kategorisinde Nazan Akın Güneş...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar +70 kilo J1 kategorisinde Nazan Akın Güneş, bronz madalya maçında Özbekistan'dan Feruza Ergasheva ile karşılaştı. Rakibini 10-0 yenen milli sporcu, paralimpik oyunlarını üçüncü sırada bitirerek bronz madalya aldı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar +70 kilo J1 kategorisinde Nazan Akın Güneş...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar +70 kilo J1 kategorisinde Nazan Akın Güneş, bronz madalya maçında Özbekistan'dan Feruza Ergasheva ile karşılaştı. Rakibini 10-0 yenen milli sporcu, paralimpik oyunlarını üçüncü sırada bitirerek bronz madalya aldı.

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