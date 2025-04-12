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Nazlı Güler Aktif Basketbolculuk Kariyerine Veda Etti

Tecrübeli basketbolcu Nazlı Güler, 42 yaşında kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Süper Lig ve milli takım deneyimi ile dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 18:44
Nazlı Güler Aktif Basketbolculuk Kariyerine Veda Etti

Nazlı Güler Aktif Basketbolculuk Kariyerine Veda Etti

Yalova VİP Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Nazlı Güler, 42 yaşında aktif basketbolculuk kariyerine son verdi. Deneyimli oyuncu, kariyeri boyunca Süper Lig ve alt liglerde toplamda 570 maçta görev alırken, milli takımlar ile de 60 maça çıktı.

Son Maçında Duygu Dolu Anlar

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 30. haftasında, Yalova VİP Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor ile karşı karşıya gelerek sezonu tamamladı. Müsabaka, Balıkesir ekibinin 83-64’lük üstünlüğü ile sona erdi ve Edremit, ligi namağlup olarak kapattı.

Bağlı olduğu takımda dördüncü sezonunu geride bırakan Güler için, müsabaka öncesinde bir veda töreni düzenlendi. 11 yaşında basketbolla tanışan ve 17 yaşında Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Nazlı Güler, 16 sezon boyunca profesyonel liglerde mücadele etti. Özellikle son 4 sezonda Yalova VİP forması giydikten sonra, play-off finaline yükselerek kariyerine damga vurmuştur.

Müsabaka öncesinde başarılı kariyerinden dolayı Nazlı Güler’e plaket ve çiçek takdim edildi. Duygusal anlar yaşayan Güler, karşılaşma sonrası arkadaşları ve basketbol severlerle vedalaşarak, aktif spor hayatına veda etti.

Yalova VİP Kadın Basketbol Takım'ın kaptanı Nazlı Güler (11), 42 yaşında aktif basketbolculuk...

Yalova VİP Kadın Basketbol Takım'ın kaptanı Nazlı Güler (11), 42 yaşında aktif basketbolculuk kariyerini noktaladı.

Yalova VİP Kadın Basketbol Takım'ın kaptanı Nazlı Güler (11), 42 yaşında aktif basketbolculuk...

Yalova VİP Kadın Basketbol Takım'ın kaptanı Nazlı Güler (11), 42 yaşında aktif basketbolculuk kariyerini noktaladı.

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