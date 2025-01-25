NBA'de Grizzlies, Üst Üste 5. Galibiyetini Aldı

Grizzlies'tan Tarihi Performans

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans'ı 139-126 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı. Bu başarılı sonuçla birlikte Grizzlies, takvim üzerinde 3 maçın yer aldığı günde güçlü bir performans sergiledi.

Jaren Jackson Jr. Öne Çıktı

Grizzlies'ta Jaren Jackson Jr. 29 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. Desmond Bane 20 sayı ve 14 asist ile etkili bir performans sergilerken, Luke Kennard 27 sayı kaydetti. Pelicans tarafında ise Dejounte Murray 26, Trey Murphy III ve CJ McCollum ise 22'şer sayı atarak mücadele etti.

Philadelphia 76ers'da Yenilgi Serisi Sona Erdi

Diğer bir maçta Philadelphia 76ers, evinde Cleveland Cavaliers'ı 132-129 mağlup ederek 7 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı. 76ers'ta Paul George 30 sayı, Tyrese Maxey ise 29 sayı atmayı başardı. Doğu Konferansı lideri Cavaliers, üst üste 2. kez kaybetmiş oldu.

Cavaliers'tan Yıldız Performanslar

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 37 sayı ile dikkat çekerken, Ty Jerome NBA kariyerinin en yüksek sayısı olan 33 sayıya ulaştı. Ayrıca, milli basketbolcu Adem Bona, 4 sayı, 2 ribaunt ve 1 top çalma ile mücadele etti.

Blazers, Dördüncü Galibiyetini Elde Etti

NBA'de bir diğer önemli karşılaşmada Portland Trail Blazers, evinde Charlotte Hornets'ı 102-97 yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti. Blazers'da Anfernee Simons 27 sayı, Jerami Grant ise 22 sayı ile öne çıktı. Hornets'ta ise Nick Smith Jr. 17, Josh Okogie 16 ve Mark Williams 15 sayı attı.