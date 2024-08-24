Necip Uysal Sakatlandı: Beşiktaş Kulübü Açıklama Yaptı

Necip Uysal'ın Sakatlığı Hakkında Açıklama
Beşiktaş Kulübü, deneyimli futbolcu Necip Uysal’ın antrenmanda sakatlandığını açıkladı. Siyah-beyazlı takımın resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Uysal'ın sol dizinde ciddi bir yaralanma meydana geldiği belirtildi.
Detaylı Muayene Sonucu
Açıklamada, "Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenman sırasında Necip Uysal'ın sol dizinde rotasyonel bir yaralanma oluşmuştur. Yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol dizde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir," denildi.
Sağlık Ekibinin Müdahalesi
Sakatlanan futbolcunun tedavisine, Beşiktaş'ın sağlık ekibi tarafından acilen başlandığı ifade edildi. Kulüp, durumun ciddiyetini yakından takip edeceğini belirtti.