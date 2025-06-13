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Nehir Özcan'dan Avrupa Şampiyonası'nda Çifte Altın Madalya

14 yaşındaki Nehir Özcan, Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalyayı kazandı ve okulunda coşkuyla karşılandı.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 12:30
Nehir Özcan'dan Avrupa Şampiyonası'nda Çifte Altın Madalya

Coşkulu Karşılama: Nehir Özcan

Romanya'da düzenlenen Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda hem sağ hem de sol kolda altın madalya kazanan 14 yaşındaki Nehir Özcan, eğitim gördüğü Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki 19 Mayıs Ortaokulu'nda öğretmen ve arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

Başarılarla Dolu Bir Dönem

Şampiyonada Türkiye'yi başarıyla temsil eden 8. sınıf öğrencisi Özcan'a okul girişinde çiçekler verildi. Öğrenciler ve öğretmenler, Özcan'ı uzun süre alkışlayarak destek verdiler. Okul Müdürü Süleyman Göksu, genç sporcuyu başarısından dolayı tebrik ederek kendisine Türk bayrağı verdi.

Gelecek Hedefleri

Nehir Özcan, bilek güreşine hobi olarak başladığını ve elde ettiği başarıların ardından bu sporu profesyonelce sürdürmeye karar verdiğini dile getirdi. Avrupa Şampiyonası'nın unutulmaz bir deneyim olduğunu belirten Özcan, "Romanya'da çok heyecanlandım ama heyecanımı bastırıp, antrenörüm İbrahim hocamın da desteğiyle odaklandım ve kazandım. Şimdi hedefim eylül ayında Bulgaristan'da düzenlenecek dünya şampiyonasında birincilik elde etmek. Bunun için çalışmalara başladım." diye konuştu.

Antrenörün Başarısı

Nehir Özcan ile 2 yıl önce çalışmalara başladıklarını ifade eden beden eğitimi öğretmeni İbrahim Yalur, "2024 yılında milli takıma seçilmesini hedefliyorduk ve başardık. Bu yıl da Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak istedik. Nasip oldu, sağ ve sol kolda iki birincilik kazandı." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Romanya'da düzenlenen Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda hem sağ hem de sol kolda altın madalya...

Romanya'da düzenlenen Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda hem sağ hem de sol kolda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan 14 yaşındaki Nehir Özcan (fotoğrafta), eğitim gördüğü Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki 19 Mayıs Ortaokulu'nda öğretmen ve arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

Romanya'da düzenlenen Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda hem sağ hem de sol kolda altın madalya...

Romanya'da düzenlenen Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda hem sağ hem de sol kolda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan 14 yaşındaki Nehir Özcan (fotoğrafta), eğitim gördüğü Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki 19 Mayıs Ortaokulu'nda öğretmen ve arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

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