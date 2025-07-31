Nelson Semedo, Fenerbahçe İçin İstanbul'da

Nelson Semedo, Fenerbahçe İçin İstanbul'a Geldi

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Portekizli savunma oyuncusu Nelson Semedo, İstanbul'a iniş yaptı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na özel bir uçakla gelen 31 yaşındaki futbolcuyu, sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.

Semedo, ardından kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele doğru hareket etti. Tecrübeli futbolcu, kariyerine Sintrense ile başlayarak, CD Fatima, Benfica, Barcelona ve Wolverhampton gibi prestijli takımlarda forma giydi.

Fenerbahçe taraftarları, Semedo'nun transferi konusunda heyecanla gelişmeleri takip ediyor.

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Portekizli savunma oyuncusu Nelson Semedo, İstanbul'a geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen 31 yaşındaki futbolcuyu sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı. Semedo, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele hareket etti.