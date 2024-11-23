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Nesibe Aydın, İlkem Yapı Tarsusspor'u Zorlu Maçta 100-98 Yendi

Nesibe Aydın, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde İlkem Yapı Tarsusspor'u 100-98 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 20:37
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 20:37
Nesibe Aydın, İlkem Yapı Tarsusspor'u Zorlu Maçta 100-98 Yendi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Heyecan Dolu Karşılaşma

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Nesibe Aydın, sahasında İlkem Yapı Tarsusspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadelede Nesibe Aydın, rakibini 100-98’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Maçın Detayları

Her iki takımın da sahada büyük bir mücadele sergilediği karşılaşma, izleyenlere keyif dolu anlar sundu. Nesibe Aydın, bu galibiyetle birlikte ligdeki iddiasını sürdürdü.

Bu sonuçla, Nesibe Aydın takımı, taraftarları önünde önemli bir zafer elde ederken, İlkem Yapı Tarsusspor ise rahat geçmesi beklenen maçı kaybederek moral bulmakta zorlandı.

Maçın sonucu, basketbol severler arasında heyecan yarattı ve iki takımın da performansı büyük takdir topladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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