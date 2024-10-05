Nesine 2. Lig 6. Haftası Sonuçlandı

Nesine 2. Lig 6. Hafta Maç Sonuçları

Bugün gerçekleştirilen 10 maçla birlikte Nesine 2. Lig gruplarında 6. hafta heyecanı yaşandı. Alınan sonuçlar ise şöyle:

Beyaz Grup Sonuçları

Kırklarelispor - Afyonspor: 2-0

- Afyonspor: Beykoz Anadoluspor - 1461 Trabzon FK: 3-2

- 1461 Trabzon FK: Anagold 24Erzincanspor - Sarıyer: 0-0

- Sarıyer: Batman Petrolspor - Altay: 5-0

- Altay: Fethiyespor - Karaköprü Belediyespor: 1-0

Kırmızı Grup Sonuçları

Artı Değer Vanspor - Motolux 68 Aksarayspor: 0-1

- Motolux 68 Aksarayspor: Belediye Derincespor - Merkür Jet Erbaaspor: 1-1

- Merkür Jet Erbaaspor: Nazillispor - Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 2-1

- Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 1-2

- Serik Belediyespor: Bucaspor 1928 - Giresunspor: 2-1

Bu sonuçlarla birlikte takımların ligdeki durumu yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Takımlar, bir sonraki haftada daha fazla puan almak için mücadele edecekler.