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Nesine 2. Lig 6. Haftası Sonuçlandı

Nesine 2. Lig'de 6. hafta maç sonuçları açıklandı. İşte tüm ayrıntılar.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 21:26
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 21:26
Nesine 2. Lig 6. Haftası Sonuçlandı

Nesine 2. Lig 6. Hafta Maç Sonuçları

Bugün gerçekleştirilen 10 maçla birlikte Nesine 2. Lig gruplarında 6. hafta heyecanı yaşandı. Alınan sonuçlar ise şöyle:

Beyaz Grup Sonuçları

  • Kırklarelispor - Afyonspor: 2-0
  • Beykoz Anadoluspor - 1461 Trabzon FK: 3-2
  • Anagold 24Erzincanspor - Sarıyer: 0-0
  • Batman Petrolspor - Altay: 5-0
  • Fethiyespor - Karaköprü Belediyespor: 1-0

Kırmızı Grup Sonuçları

  • Artı Değer Vanspor - Motolux 68 Aksarayspor: 0-1
  • Belediye Derincespor - Merkür Jet Erbaaspor: 1-1
  • Nazillispor - Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 2-1
  • Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 1-2
  • Bucaspor 1928 - Giresunspor: 2-1

Bu sonuçlarla birlikte takımların ligdeki durumu yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Takımlar, bir sonraki haftada daha fazla puan almak için mücadele edecekler.

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