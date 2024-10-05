Nesine 2. Lig 6. Haftası Sonuçlandı

Nesine 2. Lig 6. Hafta Maç Sonuçları
Bugün gerçekleştirilen 10 maçla birlikte Nesine 2. Lig gruplarında 6. hafta heyecanı yaşandı. Alınan sonuçlar ise şöyle:
Beyaz Grup Sonuçları
- Kırklarelispor - Afyonspor: 2-0
- Beykoz Anadoluspor - 1461 Trabzon FK: 3-2
- Anagold 24Erzincanspor - Sarıyer: 0-0
- Batman Petrolspor - Altay: 5-0
- Fethiyespor - Karaköprü Belediyespor: 1-0
Kırmızı Grup Sonuçları
- Artı Değer Vanspor - Motolux 68 Aksarayspor: 0-1
- Belediye Derincespor - Merkür Jet Erbaaspor: 1-1
- Nazillispor - Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 2-1
- Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 1-2
- Bucaspor 1928 - Giresunspor: 2-1
Bu sonuçlarla birlikte takımların ligdeki durumu yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Takımlar, bir sonraki haftada daha fazla puan almak için mücadele edecekler.