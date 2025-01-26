Nesine 2. Lig'de 19. Haftanın Sonuçları Açıklandı

Nesine 2. Lig'de 19. Haftanın Perdesi Kapandı
Nesine 2. Lig'de heyecan dolu 19. hafta geride kaldı. Ligdeki takımlar, Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta zorlu maçlar yaptı.
Beyaz Grup Sonuçları
Beyaz Grup'ta oynanan karşılaşmaların sonuçları ise şu şekilde:
- Altınordu - Kepezspor: 1-1
- Batman Petrolspor - GMG Kastamonuspor: 1-1
- Altay - Sincan Belediyesi Ankaraspor: 2-1
- Karaköprü Belediyespor - Anagold 24Erzincanspor: 0-0
- Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK - E Koleji Isparta 32: 3-1
- 1461 Trabzon FK - Kırklarelispor: 2-1
- Fethiyespor - Beykoz Anadoluspor: 1-1
Kırmızı Grup Sonuçları
Kırmızı Grup'taki maçlar da oldukça çekişmeli geçti:
- Çimentaş Elazığspor - Belediye Derincespor: 1-0
- Motolux 68 Aksarayspor - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 5-0
- Merkür Jet Erbaaspor - Karacabey Belediyespor: 4-3
- Somaspor - Serik Belediyespor: 0-1
- Giresunspor - Diyarbekirspor: 0-0
- Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor - Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-0
- Artı Değer Vanspor - Ülkea Nazillispor: 3-1
19. haftanın sonuçları, takımların ligdeki konumları açısından büyük önem taşıyor. Gözler, önümüzdeki haftalarda bu takım performanslarının nasıl şekilleneceğine çevrildi.