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Nesine 2. Lig'de İlk Yarı Tamamlandı: 17. Haftanın Sonuçları

Nesine 2. Lig'de 17. hafta maçlarıyla birlikte ilk yarı sona erdi. Beyaz ve Kırmızı grupta alınan sonuçlar burada.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 16:17
Nesine 2. Lig'de İlk Yarı Tamamlandı: 17. Haftanın Sonuçları

Nesine 2. Lig'de İlk Yarı Tamamlandı

Nesine 2. Lig'de 17. hafta müsabakalarının ardından ilk yarı perdesi kapandı. Gruplarda gerçekleşen maçlarla birlikte takımlar, bir süreliğine sahalardan uzaklaşacak.

Beyaz Grup Sonuçları

Sarıyer - İskenderunspor: 2-0
E Koleji Isparta 32 - Karaköprü Belediyespor: 0-0
Afyonspor - Altınordu: 0-6
Sincan Belediyesi Ankaraspor - Fethiyespor: 1-1
Anagold 24Erzincanspor - Batman Petrolspor: 1-2
Kırklarelispor - Altay: 1-0
Kepezspor - 1461 Trabzon FK: 2-1
İnegölspor - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 1-1
GMG Kastamonuspor - Beykoz Anadoluspor: 2-0

Kırmızı Grup Sonuçları

Somaspor - Giresunspor: 4-0
Karacabey Belediyespor - Motolux 68 Aksarayspor: 1-1
Diyarbekirspor - Ankara Demirspor: 0-2
Karaman FK - Artı Değer Vanspor: 0-2
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - Çimentaş Elazığspor: 2-3
Beyoğlu Yeni Çarşı - Menemen FK: 3-3
Bucaspor 1928 - Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 0-1
Serik Belediyespor - Merkür Jet Erbaaspor: 3-0
Belediye Derincespor - Nazillispor: 2-1

Takımlar, gelen sonuçlarla birlikte ikinci yarıya nasıl bir performans sergileyecek merakla bekleniyor.

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