Nesine 2. Lig'de İlk Yarı Tamamlandı: 17. Haftanın Sonuçları

Nesine 2. Lig'de İlk Yarı Tamamlandı
Nesine 2. Lig'de 17. hafta müsabakalarının ardından ilk yarı perdesi kapandı. Gruplarda gerçekleşen maçlarla birlikte takımlar, bir süreliğine sahalardan uzaklaşacak.
Beyaz Grup Sonuçları
Sarıyer - İskenderunspor: 2-0
E Koleji Isparta 32 - Karaköprü Belediyespor: 0-0
Afyonspor - Altınordu: 0-6
Sincan Belediyesi Ankaraspor - Fethiyespor: 1-1
Anagold 24Erzincanspor - Batman Petrolspor: 1-2
Kırklarelispor - Altay: 1-0
Kepezspor - 1461 Trabzon FK: 2-1
İnegölspor - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 1-1
GMG Kastamonuspor - Beykoz Anadoluspor: 2-0
Kırmızı Grup Sonuçları
Somaspor - Giresunspor: 4-0
Karacabey Belediyespor - Motolux 68 Aksarayspor: 1-1
Diyarbekirspor - Ankara Demirspor: 0-2
Karaman FK - Artı Değer Vanspor: 0-2
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - Çimentaş Elazığspor: 2-3
Beyoğlu Yeni Çarşı - Menemen FK: 3-3
Bucaspor 1928 - Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 0-1
Serik Belediyespor - Merkür Jet Erbaaspor: 3-0
Belediye Derincespor - Nazillispor: 2-1
Takımlar, gelen sonuçlarla birlikte ikinci yarıya nasıl bir performans sergileyecek merakla bekleniyor.