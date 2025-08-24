DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.677.514,84 0,59%

Nesine 2. Lig: İlk Hafta Tamamlandı — Haftanın Öne Çıkan Sonuçları

Nesine 2. Lig'de ilk hafta maçları tamamlandı. Kırmızı ve Beyaz Grup'ta çarpıcı skorlar ve gollü karşılaşmalar yaşandı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 21:19
Nesine 2. Lig: İlk Hafta Tamamlandı — Haftanın Öne Çıkan Sonuçları

Nesine 2. Lig'de İlk Hafta Maçları Sona Erdi

Nesine 2. Lig'de ilk hafta müsabakaları tamamlandı. Aşağıda Kırmızı ve Beyaz Grup'ta bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları yer almaktadır.

Kırmızı Grup

Yeni Malatyaspor - Bursaspor: 0-8

Muşspor - Mardin 1969: 1-0

KCT 1461 Trabzon FK - 68 Aksaray Belediyespor: 0-0

Ankara Demirspor - Fethiyespor: 1-0

Aliağa Futbol - Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 2-1

Somaspor - Güzide Gebzespor: 1-2

Adanaspor - Isparta 32: 0-6

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - Menemen FK: 1-4

Beyaz Grup

GMG Kastamonuspor - Sincan Belediyesi Ankaraspor: 0-1

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - İskenderunspor: 0-0

Batman Petrolspor - Sultan Su İnegölspor: 2-1

Karaman FK - Bucaspor 1928: 3-3

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor - Beykoz Anadoluspor: 2-0

Seza Çimento Elazığspor - Adana 01 FK: 4-4

Not: Yukarıdaki sonuçlar, Nesine 2. Lig'de ilk hafta maçlarının resmi sonuçlarıdır.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor 1-0 Hesap.com Antalyaspor — Trendyol Süper Lig 3. Hafta
2
oluspor 2-1 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü | Trendyol 1. Lig 3. Hafta
3
Samet Gümüş: Dünya Şampiyonluğu Hedefiyle Liverpool'a
4
99. Gazi Koşusu'nu Cutha Kazandı
5
Beşiktaş, David Jurasek ile Transfer Görüşmesi Yaptı
6
Nesine 2. Lig'de İlk Hafta: Bursaspor ve Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor Lider
7
Zecorner Kayserispor-Galatasaray: Buruk 2 Değişiklik, Osimhen İlk 11'de

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı