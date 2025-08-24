Nesine 2. Lig: İlk Hafta Tamamlandı — Haftanın Öne Çıkan Sonuçları

Nesine 2. Lig'de İlk Hafta Maçları Sona Erdi
Nesine 2. Lig'de ilk hafta müsabakaları tamamlandı. Aşağıda Kırmızı ve Beyaz Grup'ta bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları yer almaktadır.
Kırmızı Grup
Yeni Malatyaspor - Bursaspor: 0-8
Muşspor - Mardin 1969: 1-0
KCT 1461 Trabzon FK - 68 Aksaray Belediyespor: 0-0
Ankara Demirspor - Fethiyespor: 1-0
Aliağa Futbol - Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 2-1
Somaspor - Güzide Gebzespor: 1-2
Adanaspor - Isparta 32: 0-6
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - Menemen FK: 1-4
Beyaz Grup
GMG Kastamonuspor - Sincan Belediyesi Ankaraspor: 0-1
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - İskenderunspor: 0-0
Batman Petrolspor - Sultan Su İnegölspor: 2-1
Karaman FK - Bucaspor 1928: 3-3
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor - Beykoz Anadoluspor: 2-0
Seza Çimento Elazığspor - Adana 01 FK: 4-4
Not: Yukarıdaki sonuçlar, Nesine 2. Lig'de ilk hafta maçlarının resmi sonuçlarıdır.