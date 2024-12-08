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Nesine 3. Lig 14. Hafta Maç Sonuçları

Nesine 3. Lig'in 14. haftasında 1, 3 ve 4. Grup maçları tamamlandı. İşte sonuçlar.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 16:42
Nesine 3. Lig 14. Hafta Maç Sonuçları

Nesine 3. Lig 14. Hafta Maç Sonuçları

Nesine 3. Lig'in 14. haftasında, 1, 3 ve 4. Grup maçları heyecan dolu sonuçlarla tamamlandı. 2. Grup'ta ise 7 karşılaşma gerçekleştirildi.

1. Grup Maç Sonuçları

Elazığ FK - Kemerkent Bulvarspor: 2-2
Artvin Hopaspor - Kırşehir Futbol: 1-3
Bornova 1877 - Bursaspor: 1-7
Karşıyaka - Belediye Kütahyaspor: 1-1
Düzce Cam Düzcespor - Silifke Belediyespor: 2-0
Tokat Belediye Plevnespor - HG Hospital Kahramanmaraşspor: 1-1
Ergene Velimeşespor - Anadolu Üniversitesi: 0-3
Muşspor - Kuşadasıspor: 1-0

2. Grup Maç Sonuçları

Amasyaspor - Onuksports Kelkit Hürriyetspor: 0-0
Smart Holding AŞ Çayelispor - Uşakspor: 1-0
Tire 2021 FK - Fatsa Belediyespor: 3-2
Etimesgut Belediyespor - T.Metal 1963: 2-2
Balıkesirspor - İnegöl Kafkasspor: 2-0
Beykoz İshaklıspor - Adıyaman FK: 3-1
Nevşehir Belediyespor - Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-0

3. Grup Maç Sonuçları

52 Orduspor - Çorluspor 1947: 1-1
Osmaniyespor - Alanya 1221: 2-0
Bayburt Özel İdarespor - Çankayaspor: 2-0
Yozgat Belediyesi Bozokspor - Aliağa Futbol: 0-0
1923 Mustafakemalpaşaspor - Pazarspor: 0-1
Ayvalıkgücü Belediyespor - Viranşehir Belediyespor: 1-0
Küçükçekmece Sinopspor - Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 1-1
10 Numara Sportif Efeler 09 - Karabük İdmanyurduspor: 3-1

4. Grup Maç Sonuçları

Kolibri Ağrı 1970 - Büyükçekmece Tepecikspor: 2-1
AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor - Solwie Enerji Erciyes 38: 2-1
Kırıkkale FK - Polatlı 1926: 1-1
Zonguldakspor - Bursa Nilüfer: 1-1
7 Eylül Turgutlu 1984 - Niğde Belediyespor: 1-1
Denizlispor - Orduspor 1967: 0-1
Mardin 1969 - Edirnespor: 6-1

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