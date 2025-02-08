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Nesine 3. Lig 19. Hafta Maçları Start Aldı

Nesine 3. Lig'de 19. hafta, Beykoz İshaklıspor ve Onuksports Kelkit Hürriyetspor arasındaki mücadele ile açıldı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 16:11
Nesine 3. Lig 19. Hafta Maçları Start Aldı

Nesine 3. Lig'de 19. Haftanın Heyecanı

Nesine 3. Lig, 19. haftaya tek bir maçla merhaba dedi. Bu haftanın açılış karşılaşması, Beykoz İshaklıspor ile Onuksports Kelkit Hürriyetspor takımları arasında gerçekleşti.

Haftanın Maçı Alemdağ Stadı'nda Yapıldı

Alemdağ Stadı'nda gerçekleştirilen mücadelede, Beykoz İshaklıspor, Onuksports Kelkit Hürriyetspor'u 2-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Bu sonuçla birlikte Beykoz İshaklıspor, ligdeki pozisyonunu güçlendirdi.

Lig heyecanı devam ederken, diğer maçların sonuçları ve puan durumları da merakla bekleniyor.

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