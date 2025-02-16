Nesine 3. Lig 20. Hafta Sonuçları: İlgili Maçların Analizi

Nesine 3. Lig'de 20. hafta maçları tamamlandı. İşte günün sonuçları ve öne çıkan karşılaşmalar.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 16:32
Nesine 3. Lig 20. Hafta Sonuçları: İlgili Maçların Analizi

Nesine 3. Lig 20. Hafta Karşılaşmaları Tamamlandı

Nesine 3. Lig'de 20. hafta heyecanı sona erdi. Bugün gerçekleştirilen maçlar sonucunda ligdeki takımlar kıyasıya bir mücadele sundu. İşte grup bazında maç sonuçları:

1. Grup Sonuçları

  • Artvin Hopaspor - Düzce Cam Düzcespor: 1-1
  • 23 Elazığ FK - Tokat Belediye Plevnespor: 1-0
  • Kırşehir Futbol - Muşspor: 1-0
  • Bursaspor - Anadolu Üniversitesi: 4-1
  • Belediye Kütahyaspor - HG Hospital Kahramanmaraşspor: 2-1
  • Kuşadasıspor - Silifke Belediyespor: 0-2

2. Grup Sonuçları

  • Smart Holding Çayelispor - Tire 2021 FK: 0-0
  • Yurt Et Amasyaspor - Etimesgut Belediyespor: 0-1
  • Muğlaspor - Balıkesirspor: 2-0
  • Onuksports Kelkit Hürriyetspor - Nevşehir Belediyespor: 2-2
  • Uşakspor - Adıyaman FK: 6-0
  • Fatsa Belediyespor - İnegöl Kafkasspor: 0-1
  • Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor - T. Metal 1963: 0-0

3. Grup Sonuçları

  • Bayburt Özel İdare - Yozgat Belediyesi Bozoskpor: 1-2
  • Osmaniyespor - 1923 Mustafakemalpaşaspor: 1-1
  • Çorluspor 1947 - Küçükçekmece Sinopspor: 2-1
  • Çankayaspor - Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 1-1
  • Karabük İdmanyurduspor - Pazarspor: 0-0

4. Grup Sonuçları

  • Kırıkkale FK - Zonguldakspor: 3-0
  • AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor - Sebat Gençlikspor: 1-0
  • Kolibri Ağrı 1970 - 7 Eylül Turgutlu 1984: 1-0
  • Büyükçekmece Tepecikspor - Denizlispor: 1-1
  • Solwie Enerji Erciyes 38 - Mardin 1969: 0-3
  • Edirnespor - İzmir Çoruhlu FK: 3-3

20. hafta sonuçları ile birlikte, takımların yeni stratejileri ve gelecek haftalara yönelik beklentileri de merakla bekleniyor.

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