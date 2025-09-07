DOLAR
Nesine 3. Lig: Bingölspor, Giresunspor ve Kütahyaspor İlk Haftayı Zirvede Tamamladı

Nesine 3. Lig'de 2., 3. ve 4. Grup'ta ilk hafta maçları tamamlandı; Bingölspor, Giresunspor ve Kütahyaspor liderlik koltuğuna oturdu.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 21:52
Nesine 3. Lig'de İlk Hafta Tamamlandı

Nesine 3. Lig'in ilk hafta karşılaşmaları, 1. Grup'taki tek maç dışında tamamlandı. Öne çıkan sonuçlarda 2. Grup'ta Bingölspor, 3. Grup'ta Giresunspor, 4. Grup'ta ise Kütahyaspor haftayı lider bitirdi.

1. Grup'ta ilk hafta mücadelesi yarın oynanacak Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri - Yalova FK 77 SK maçıyla sona erecek.

2. Grup

12 Bingölspor, konuk ettiği Karaköprü Belediyespor'u 4-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.

Puan Durumu - 2. Grup

TAKIMOGBMAYAVP1.12 BİNGÖLSPOR110040432.NİĞDE BELEDİYESİSPOR110030333.MALATYA YEŞİLYURT SK110031234.ERCİYES 38 FUTBOL110021135.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR110010136.KİLİS 1984 110010137.AĞRI 1970 101011018.KIRIKKALE FK101011019.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL 1010000110.SİLİFKE BELEDİYESPOR1010000111.T.METAL 1963 100112-1012.KAHRAMANMARAŞSPOR 100101-1013.OSMANİYESPOR 100101-1014.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR100113-2015.DİYARBEKİRSPOR 100103-3016.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR100104-40

3. Grup

Giresunspor, sahasında Amasyaspor'u 4-1 yenerek haftayı zirvede tamamladı.

Puan Durumu - 3. Grup

TAKIMOGBMAYAVP1.GİRESUNSPOR110041332.52 ORDUSPOR FK110042233.FATSA BELEDİYESPOR110020234.DÜZCESPOR110021135.KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR101022016.SEBAT GENÇLİKSPOR101022017.ARTVİN HOPASPOR101011018.ORDUSPOR 1967 101011019.PAZARSPOR1010110110.SMART HOLDİNG AŞ ÇAYELİ SPOR1010110111.TOKAT BELEDİYESPOR1010110112.ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ 1010110113.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR100112-1014.KARABÜK İDMANYURDU 100124-2015.1926 BULANCAKSPOR100102-2016.AMASYASPOR FK100114-30

4. Grup

Kütahyaspor, deplasmanda Tire 2021'i 4-2 yenerek grup liderliğine yükseldi.

Puan Durumu - 4. Grup

TAKIMOGBMAYAVP1.KÜTAHYASPOR110042232.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER SK110031233.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR110020234.OKTAŞ UŞAK SPOR 110020235.ESKİŞEHİRSPOR 110021136.KARŞIYAKA110021137.ALANYA 1221101011018.BALIKESİRSPOR101011019.BORNOVA 1877 1010110110.SÖKE 19701010110111.AFYONSPOR KULÜBÜ100112-1012.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ100112-1013.TİRE 2021100124-2014.İZMİR ÇORUHLU FK100113-2015.ALTAY100102-2016.ÜLKEA NAZİLLİSPOR100102-20

