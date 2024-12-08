Nesine 3. Lig'de 14. Hafta Sonuçları: Liderler Değişmedi

Nesine 3. Lig'de 14. Hafta Maçları Tamamlandı

Nesine 3. Lig'de geride kalan 14. haftada, 1., 3. ve 4. gruplarda lider takımlar değişim göstermedi. Haftanın sonuçlarıyla birlikte, Bursaspor, Küçükçekmece Sinopspor ve Mardin 1969 liderliklerini sürdürmeye devam etti.

1. Grup Puan Durumu

1. BURSASPOR: 14 O, 12 G, 2 B, 0 M - 34 P

2. DÜZCE CAM DÜZCESPOR: 14 O, 8 G, 4 B, 2 M - 29 P

3. KARŞIYAKA: 14 O, 8 G, 3 B, 3 M - 27 P

4. SİLİFKE BELEDİYESPOR: 14 O, 7 G, 4 B, 3 M - 25 P

3. Grup Puan Durumu

1. KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR: 14 O, 8 G, 4 B, 2 M - 27 P

2. AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: 14 O, 8 G, 4 B, 2 M - 26 P

3. ORDUSPOR FK: 14 O, 7 G, 5 B, 2 M - 27 P

4. Grup Puan Durumu

1. MARDİN 1969: 14 O, 9 G, 4 B, 1 M - 27 P

2. SEBAT GENÇLİKSPOR: 14 O, 9 G, 3 B, 2 M - 29 P

3. ORDUSPOR 1967: 14 O, 9 G, 3 B, 2 M - 29 P

Ligin ilerleyen haftalarında takımların performansı merakla bekleniyor. Önümüzdeki hafta karşılaşmalarında, lider takımların bu performanslarını sürdürüp sürdüremeyeceği görülecek.