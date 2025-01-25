DOLAR
35,67 0,01%
EURO
37,46 -0,02%
ALTIN
3.180,65 -0,03%
BITCOIN
3.744.703,21 0,2%

Nesine 3. Lig'de 17. Hafta Maçları Başladı

Nesine 3. Lig'in 17. haftası 6 karşılaşma ile başladı, heyecan dolu maç sonuçları açıklandı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 18:27
Nesine 3. Lig'de 17. Hafta Maçları Başladı

Nesine 3. Lig'in 17. Haftası Heyecanla Başladı

Nesine 3. Lig'in 17. haftası, bugün oynanan 6 maçla futbolseverlere merhaba dedi. Ligdeki heyecan devam ederken, karşılaşma sonuçları da merakla bekleniyordu.

1. Grup Sonuçları

Bornova 1877 - 23 Elazığ FK: 0-0

Karşıyaka - Kemerkent Bulvarspor: 1-0

2. Grup Sonuçları

Balıkesirspor - Uşakspor: 2-0

3. Grup Sonuçları

Küçükçekmece Sinop SK - Aliağa Futbol: 0-0

Ayvalıkgücü Belediyespor - Çankaya SK: 4-3

4. Grup Sonuçları

Sebat Gençlikspor - Solwie Enerji Erciyes 38: 1-0

Futbol tutkunları, her hafta olduğu gibi bu haftada takımlarının performansını takip etmeye devam edecek. 3. Lig'de zorlu karşılaşmalar ve heyecan dolu dakikalar umut veriyor.

İLGİLİ HABERLER

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Corendon Alanyaspor 5-4 RAMS Başakşehir: Heyecan Dolu Karşılaşma
2
Nesine 2. Lig'de 19. Hafta Başladı: Heyecan Dolu Karşılaşmalar
3
Beşiktaş Antalya'ya Ulaştı: Onvo Antalyaspor ile Karşılaşacak
4
Uğur Okulları İstanbulspor, Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 Yendi
5
BOTAŞ, Nesibe Aydın'ı 81-64 Mağlup Etti
6
Nesine 3. Lig'de 17. Hafta Maçları Başladı
7
Datça'da 19. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu Rüzgar Gibi Geçti

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler