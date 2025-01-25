Nesine 3. Lig'de 17. Hafta Maçları Başladı

Nesine 3. Lig'in 17. Haftası Heyecanla Başladı

Nesine 3. Lig'in 17. haftası, bugün oynanan 6 maçla futbolseverlere merhaba dedi. Ligdeki heyecan devam ederken, karşılaşma sonuçları da merakla bekleniyordu.

1. Grup Sonuçları

Bornova 1877 - 23 Elazığ FK: 0-0

Karşıyaka - Kemerkent Bulvarspor: 1-0

2. Grup Sonuçları

Balıkesirspor - Uşakspor: 2-0

3. Grup Sonuçları

Küçükçekmece Sinop SK - Aliağa Futbol: 0-0

Ayvalıkgücü Belediyespor - Çankaya SK: 4-3

4. Grup Sonuçları

Sebat Gençlikspor - Solwie Enerji Erciyes 38: 1-0

Futbol tutkunları, her hafta olduğu gibi bu haftada takımlarının performansını takip etmeye devam edecek. 3. Lig'de zorlu karşılaşmalar ve heyecan dolu dakikalar umut veriyor.