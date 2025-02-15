Nesine 3. Lig'de 20. Hafta Heyecanla Başladı!

Nesine 3. Lig'in 20. haftasında 8 karşılaşma oynandı, dikkat çeken sonuçlar alınarak mücadele yükseldi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 17:02
Nesine 3. Lig'de 20. Hafta Heyecanla Başladı!

Nesine 3. Lig'de 20. Haftanın Perdesi Açıldı

Nesine 3. Lig, 20. hafta karşılaşmalarıyla futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Ligin bu haftasında toplamda 8 maç oynandı ve sonuçlar futbol gündemini belirledi.

1. Grup Müsabakaları

İlk grupta oynanan karşılaşmalarda dikkat çeken sonuçlar şöyle:

  • Bornova 1877 - Karşıyaka: 1-4
  • Kemerkent Bulvarspor - Ergene Velimeşespor: 1-0

2. Grup Müsabakaları

İkinci grupta ise bir karşılaşma golsüz sona erdi:

  • Silivrispor - Beykoz İshaklıspor: 0-0

3. Grup Müsabakaları

Üçüncü grupta ise sonuçlar şu şekilde oluştu:

  • 52 Orduspor - Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-0
  • Alanya 1221 - 10 Numara Sportif Efeler 09: 0-1
  • Aliağa - Viranşehir Belediyespor: 3-0

4. Grup Müsabakaları

Son gruptaki karşılaşmalar da heyecan vericiydi:

  • Polatlı 1926 - Orduspor 1967: 2-0
  • Bursa Nilüferspor - Niğde Belediyespor: 2-1

Nesine 3. Lig'in 20. haftasında oynanan bu önemli karşılaşmalar, takımların ligdeki pozisyonlarını şekillendirirken, heyecan da arttı. Önümüzdeki haftalarda mücadele devam edecek ve takımlar sonraki karşılaşmalar için hazırlıklarına hız verecek.

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