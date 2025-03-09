Nesine 3. Lig'de 23. Hafta Sonuçları: Liderler Belli Oldu

Nesine 3. Lig 23. hafta sonuçları açıklandı; liderlik koltukları Bursaspor, Balıkesirspor, 52 Orduspor ve Mardin 1969'un oldu.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 18:54
Nesine 3. Lig'de 23. Hafta Sonuçları: Liderler Belli Oldu

Nesine 3. Lig'de 23. Hafta Maçları Tamamlandı

Futbolda Nesine 3. Lig 23. haftanın perdesi nihayet kapandı. Ligdeki müsabakaların ardından gruplardaki liderler belirginleşti.

Hedefteki Takımlar ve Puan Durumları

Yapılan karşılaşmalar sonucunda, 1. Grup'ta Bursaspor, 2. Grup'ta Balıkesirspor, 3. Grup'ta 52 Orduspor ve 4. Grup'ta Mardin 1969 liderliklerini devam ettirdi.

Puan Durumu

  • 1. Grup
    • Bursaspor: 56 puan
    • Belediye Kütahyaspor: 35 puan
    • Karşıyaka: 35 puan
    • Düzce Cam Düzcespor: 27 puan
    • Silifke Belediyespor: 10 puan
    • Diğer Takımlar: Ayrıntılı puan listesi mevcuttur.
  • 2. Grup
    • Balıkesirspor: 36 puan
    • Muğlaspor Kulübü: 26 puan
    • Silivrispor: 25 puan
    • Yurt Et Amasyaspor FK: 10 puan
    • Diğer Takımlar: Ayrıntılı puan listesi mevcuttur.
  • 3. Grup
    • 52 Orduspor FK: 46 puan
    • Ayvalıkgücü Belediyespor: 36 puan
    • Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü: 27 puan
    • Diğer Takımlar: Ayrıntılı puan listesi mevcuttur.
  • 4. Grup
    • Mardin 1969 Spor: 54 puan
    • Sebat Gençlikspor: 53 puan
    • Orduspor 1967 A.Ş.: 44 puan
    • Diğer Takımlar: Ayrıntılı puan listesi mevcuttur.

Not: Denizlispor takımına 6 puan silme cezası verilmiştir.

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