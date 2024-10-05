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Nesine 3. Lig'de 5. Haftanın Sonuçları ve Puan Durumu

Nesine 3. Lig'in 5. haftasında liderler belirlendi: Silifke Belediyespor, Uşakspor ve Küçükçekmece Sinopspor ilk sırada.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 22:04
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 22:04
Nesine 3. Lig'de 5. Haftanın Sonuçları ve Puan Durumu

Futbol Dünyasında Nesine 3. Lig'in Görünümü

Futbolseverlerin merakla takip ettiği Nesine 3. Lig, 5. haftasıyla birlikte keyif dolu mücadelelere ev sahipliği yaptı. Yapılan 5. hafta karşılaşmaları sonrasında gruplarda liderlikler oluştu.

1. Grup Puan Durumu

5. haftanın ardından 1. Grup'ta yükselişini sürdüren Silifke Belediyespor, 12 puan ile ilk sırada yer alıyor. İşte 1. Grup sonuçları:

  • 1. Silifke Belediyespor: 12 puan
  • 2. Karşıyaka: 10 puan
  • 3. Bursaspor: 9 puan
  • 4. Muş Spor Kulübü: 7 puan
  • 5. Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş.: 6 puan

2. Grup Puan Durumu

İkinci grupta ise Uşakspor 8 puanla liderliğini koruyor. 2. Grup'ta öne çıkan takımlar:

  • 1. Uşakspor: 8 puan
  • 2. Muğlaspor Kulübü: 5 puan
  • 3. Silivrispor: 4 puan

3. Grup Puan Durumu

Küçükçekmece Sinopspor, 9 puanla 3. Grup’da da lider konumda. İşte 3. Grup’taki durumu:

  • 1. Küçükçekmece Sinopspor: 9 puan
  • 2. Ayvalıkgücü Belediyespor: 6 puan
  • 3. Aliağa Futbol A.Ş.: 6 puan

4. Grup Puan Durumu

4. Grup’ta ise Orduspor 1967 9 puanla liderliğini sürdürmektedir. İşte bu grubun güncel durumu:

  • 1. Orduspor 1967 A.Ş.: 9 puan
  • 2. Sebat Gençlik Spor: 11 puan
  • 3. Zonguldak Spor Futbol Kulübü A.Ş.: 9 puan

Bu haftanın sonuçlarıyla birlikte takımlar, hedeflerine ulaşabilmek için mücadelelerine devam edecek. Futbolseverler heyecanla bir sonraki haftayı bekliyor.

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