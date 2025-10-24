Nesrin Baş Altın, Tuba Demir Gümüş — Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonasında millî sporcularımızdan önemli başarılar geldi. Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre turnuvada Nesrin Baş altın, Tuba Demir ise gümüş madalya kazandı.

Nesrin Baş 68 kiloda 3. kez dünya şampiyonu

Nesrin Baş, 68 kiloda çıktığı finalde bağımsız sporcu Alina Shevchenko'yu 10-0 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oldu. Nesrin Baş böylece dünya şampiyonalarında 5. madalyasını elde etti.

Tuba Demir finalde gümüş kazandı

Kadınlar 55 kiloda mücadele eden Tuba Demir, finalde Kazakistanlı Shugyla Omirbek ile karşılaştı. Millî sporcu rakibine 12-8 mağlup olarak organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Muhammed Halit Ozmuş finale yükseldi

Serbest stil 74 kiloda yarışan Muhammed Halit Ozmuş, turnuvada çarpıcı bir performans sergileyerek finale yükseldi. İlk turda Alman Manuel Wagin'i 10-2, ikinci turda Dağıstan asıllı Polonyalı Zelimkhan Mutsukhaev'i 11-0 ve çeyrek finalde Çinli Tao Shen'i 11-0 mağlup etti. Yarı finalde Avrupa ikincisi Azerbaycanlı Magomed Khaniev'i 7-3 yenen Muhammed Halit Ozmuş, adını finale yazdırdı.

