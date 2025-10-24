Nesrin Baş Altın, Tuba Demir Gümüş — Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası

Sırbistan'daki Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda Nesrin Baş altın, Tuba Demir gümüş kazandı; Muhammed Halit Ozmuş finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 22:25
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 22:25
Nesrin Baş Altın, Tuba Demir Gümüş — Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası

Nesrin Baş Altın, Tuba Demir Gümüş — Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonasında millî sporcularımızdan önemli başarılar geldi. Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre turnuvada Nesrin Baş altın, Tuba Demir ise gümüş madalya kazandı.

Nesrin Baş 68 kiloda 3. kez dünya şampiyonu

Nesrin Baş, 68 kiloda çıktığı finalde bağımsız sporcu Alina Shevchenko'yu 10-0 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oldu. Nesrin Baş böylece dünya şampiyonalarında 5. madalyasını elde etti.

Tuba Demir finalde gümüş kazandı

Kadınlar 55 kiloda mücadele eden Tuba Demir, finalde Kazakistanlı Shugyla Omirbek ile karşılaştı. Millî sporcu rakibine 12-8 mağlup olarak organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Muhammed Halit Ozmuş finale yükseldi

Serbest stil 74 kiloda yarışan Muhammed Halit Ozmuş, turnuvada çarpıcı bir performans sergileyerek finale yükseldi. İlk turda Alman Manuel Wagin'i 10-2, ikinci turda Dağıstan asıllı Polonyalı Zelimkhan Mutsukhaev'i 11-0 ve çeyrek finalde Çinli Tao Shen'i 11-0 mağlup etti. Yarı finalde Avrupa ikincisi Azerbaycanlı Magomed Khaniev'i 7-3 yenen Muhammed Halit Ozmuş, adını finale yazdırdı.

Sırbistan'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda milli güreşçilerden Nesrin Baş altın...

Sırbistan'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda milli güreşçilerden Nesrin Baş altın, Tuba Demir de gümüş madalya elde etti.

Sırbistan'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda milli güreşçilerden Nesrin Baş altın...

İLGİLİ HABERLER

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de Sağlık Kontrolünden Geçti
2
Mardin'de 'Spor İçin Geç Değil Projesi' Açılışı
3
Nesrin Baş Altın, Tuba Demir Gümüş — Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası
4
Alanyaspor Kocaelispor Deplasmanına Hazır
5
Gaziantep FK, 27 Ekim'de Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
6
Konyaspor, Gençlerbirliği Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü
7
Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Elazığ'da başladı

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi