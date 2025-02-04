Net Global Sivasspor, Kocaelispor'u 2-0 ile Geçti

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Heyecan Devam Ediyor

Net Global Sivasspor, Kocaelispor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında 2-0 galip gelerek önemli bir başarı elde etti.

Karşılaşmanın başlama düdüğü ile birlikte Kocaelisporlu Barış Alıcı, 1. dakikada Turgunboev'in ayak bileğine basarak kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu gelişme, maçın seyri açısından belirleyici oldu.

İlk Yarıda Kritik Goller

43. dakikada, Net Global Sivasspor öne geçti. Jan Bieganski'nin savunma arkasına attığı topu değerlendiren Efkan Bekiroğlu, ceza sahasından yaptığı vuruşla skoru 1-0'a taşıdı.

İkinci Yarıda Gelişmeler

İkinci yarıda, 51. dakikada Kocaelisporlu Ahmet Sağat, ceza sahasının solundaki pozisyonda şutunu çekti ancak top direğin dibinden dışarıya gitti.

73. dakikada Sivassporlu Bekir Turaç Böke, ceza sahası dışından kaleye vurdu, ancak kaleci Batuhan Ahmet Şen topu kornere çeldi.

77. dakikada, Pritchard'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta yine kaleci Batuhan başarılı bir şekilde topu kontrol etti.

Maçın son anlarında, 90+5. dakikada Bekir Turaç Böke'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Emre Gökay, skoru 2-0 yaparak maçın sonucunu belirledi.

Sonuç olarak, Net Global Sivasspor deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki üç puanı hanesine yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası ikinci haftasında Kocaelispor ile Net Global Sivasspor, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştı. Net Global Sivasspor'dan Emre Gökay, bir pozisyonda kaleci Batuhan Ahmet Şen ile karşı karşıya kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası ikinci haftasında Kocaelispor ile Net Global Sivasspor, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştı. Net Global Sivasspor'dan Emre Gökay, bir pozisyonda kaleci Batuhan Ahmet Şen ile karşı karşıya kaldı.