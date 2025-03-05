Net Global Sivasspor, Rıza Çalımbay ile Anlaştı

Süper Lig ekibi Net Global Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 17:16
Net Global Sivasspor, Rıza Çalımbay ile Anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile kesin anlaşmaya vardı. Bu gelişme, takımın yeni sezondaki hedefleri açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Rıza Çalımbay, geçmişteki önemli başarılarıyla tanınan bir teknik direktör olarak, Sivasspor'un performansını artırma potansiyeline sahip. Takım, yeni stratejilerle ligdeki rakipleriyle daha güçlü bir mücadele vermek amacıyla Çalımbay'ın deneyiminden faydalanmayı planlıyor.

Sivasspor, Rıza Çalımbay ile yaptığı anlaşmayla birlikte umut verici bir sezon geçirmek için hazırlıklara başladı. Taraftarlar ise bu yeni gelişmeyle birlikte takıma olan desteklerini artıracaklarını ifade ediyor.

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