Nevşehir'de 50 Ülkeden 350 Masa Tenisçi Madalya İçin Yarışıyor

Nevşehir'de Kapadokya Uluslararası Masa Tenisi Müsabakaları Başladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Kapadokya Uluslararası Genç ve Büyükler Masa Tenisi Müsabakaları, 50 ülkeden 350 sporcunun katılımıyla büyük bir coşkuyla başladı.

Sporcular Takım ve Bireysel Kategorilerde Yarışıyor

Dünya Masa Tenisi Federasyonu ile Türkiye Masa Tenisi Federasyonu işbirliğinde gerçekleştiren bu önemli etkinlikte sporcular, hem bireysel hem de takım kategorilerinde yeteneklerini sergiliyor. Yarışmalar, 21 Şubat'a kadar sürecek ve tüm müsabakalar, Dünya Masa Tenisi Federasyonu'nun internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak.

Nevşehir'de düzenlenen Kapadokya Uluslararası Genç ve Büyükler Masa Tenisi Müsabakaları, 50 ülkeden 350 sporcunun katılımıyla başladı.

Nevşehir'de düzenlenen Kapadokya Uluslararası Genç ve Büyükler Masa Tenisi Müsabakaları, 50 ülkeden 350 sporcunun katılımıyla başladı.