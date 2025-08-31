DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.461.669,06 0,06%

Niğde'de '6. Off-Road Etkinlikleri'nde Kıyasıya Mücadele

Niğde Belediyesi ve Niğde Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen '6. Off-Road Etkinlikleri'nde, 41 araç ve 82 pilot 1200 metrelik pistte beş kategoride yarıştı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 17:48
Niğde'de '6. Off-Road Etkinlikleri'nde Kıyasıya Mücadele

Niğde'de '6. Off-Road Etkinlikleri' düzenlendi

Etkinlik ve katılım

Niğde Belediyesi ve Niğde Off-Road Kulübü iş birliğiyle düzenlenen "6. Off-Road Etkinlikleri" yoğun ilgi gördü. Yarışlar, 5 kategoride gerçekleştirildi ve pilotlar zorlu parkurda ter döktü.

Pist ve mücadele

Katılımcılar, 1200 metrelik parkurda bulunan çamur, rampa, çukur ve virajlı bölümlerde en iyi dereceyi elde etmek için yarıştı. Zorlu etaplarda bazı araçlar çamura saplandı veya rampadan ile çukurlardan çıkmakta güçlük çekti.

Kurtarma ve ödüller

Çamura saplanan ve rampa ile çukurlardan çıkamayan araçlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Etkinlikte 41 araç ve 82 pilot yarıştı; dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi.

Niğde Belediyesi ve Niğde Off-Road Kulübü iş birliğinde düzenlenen "6. Off-Road Etkinlikleri"...

Niğde Belediyesi ve Niğde Off-Road Kulübü iş birliğinde düzenlenen "6. Off-Road Etkinlikleri" yapıldı.

Niğde Belediyesi ve Niğde Off-Road Kulübü iş birliğinde düzenlenen "6. Off-Road Etkinlikleri"...

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
21 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'nı 16. Sırada Tamamladı
2
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde Benfica ile prensip anlaşması
3
Niğde'de '6. Off-Road Etkinlikleri'nde Kıyasıya Mücadele
4
Wilfried Singo İstanbul'da: Galatasaray'a Transfer Yolunda
5
Paris 2024 Olimpiyatları: Çin, Artistik Yüzmede Altın Madalyayı Kazandı
6
Adem Bona: EuroBasket 2025'te Grup Liderliği ve Madalya Hedefi
7
Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya Veda Edip Fenerbahçe'ye Transfer Oldu

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta