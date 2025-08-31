Niğde'de '6. Off-Road Etkinlikleri'nde Kıyasıya Mücadele

Niğde'de '6. Off-Road Etkinlikleri' düzenlendi

Etkinlik ve katılım

Niğde Belediyesi ve Niğde Off-Road Kulübü iş birliğiyle düzenlenen "6. Off-Road Etkinlikleri" yoğun ilgi gördü. Yarışlar, 5 kategoride gerçekleştirildi ve pilotlar zorlu parkurda ter döktü.

Pist ve mücadele

Katılımcılar, 1200 metrelik parkurda bulunan çamur, rampa, çukur ve virajlı bölümlerde en iyi dereceyi elde etmek için yarıştı. Zorlu etaplarda bazı araçlar çamura saplandı veya rampadan ile çukurlardan çıkmakta güçlük çekti.

Kurtarma ve ödüller

Çamura saplanan ve rampa ile çukurlardan çıkamayan araçlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Etkinlikte 41 araç ve 82 pilot yarıştı; dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi.

