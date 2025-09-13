Niğdeli Genç Milli Boksörlerin Hedefi: Avrupa Şampiyonluğu

Niğdeli genç milli boksörler Emine Kılınç ve Betül İrem Özat, Samsun'da düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri şampiyonluklarla rotalarını Avrupa'ya çevirdi. Sporcular, Çekya'da yapılacak Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda kürsünün zirvesine çıkmayı amaçlıyor.

Şampiyonluk yolculuğu

Emine Kılınç, kuzeninin antrenmanını izleyerek boksa başlamış; 2023'te Erzurum'da düzenlenen Gençler B Türkiye Şampiyonası ve 2024'te Mersin'de düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 50 kiloda şampiyon oldu. Antrenman arkadaşı Betül İrem Özat ise babasının spor salonuna yazdırmasıyla spor hayatına adım attı ve 2023'te Sakarya Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Avrupa hedefi

Samsun'da 15-22 Nisan tarihlerinde düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonası'nda farklı sıkletlerde kürsüye çıkan milli boksörler, Avrupa şampiyonluğu için hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Çekya'da 30 Eylül-10 Ekim tarihlerinde yapılacak Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Emine Kılınç 51, Betül İrem Özat 54 kiloda ringe çıkacak.

Sporcuların sözleri

Emine Kılınç, AA muhabirine, kuzeninin antrenmanını izlemek için gittiği spor salonunda boksa ilk adımını attığını söyledi. Erzurum ve Mersin'de düzenlenen Türkiye şampiyonalarında birinci olduğunu anlatan Emine, "Madalyalarım gelmeye devam etti. Bu sene Samsun'da tekrar Türkiye şampiyonu oldum. Geçen sene Avrupa'da aldığım ikinciliği bu sene birinciliğe çevirmek istiyorum. Avrupa şampiyonu olup ailemi ve hocamı gururlandırarak bayrağımızı göndere çektirmek, İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum." dedi. Emine, Betül İrem Özat ile yakın arkadaş olduklarını ve şampiyonluktan dolayı mutlu olduklarını da belirtti.

Betül İrem Özat ise antrenörünü tanıdıktan sonra boksa geçtiğini aktardı. Betül, "2023'te Sakarya'da ve bu sene Samsun'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 54 kiloda Türkiye şampiyonu oldum. Muğla'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'ndaysa ikinci oldum. 2023'te Romanya'ya gitmiştim orada çeyrek finalde elendim. Kadınlarımızın elde ettiği şampiyonluklar, dereceler göz önünde, kadın boksunun çok önemli olduğunu ve ön yargıyı kırdığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenörün değerlendirmesi

Antrenör Abdurrahman Özben ise 7 yılda 17 Türkiye şampiyonu yetiştirdiğine dikkati çekerek, "Çocuklarımız disiplinli, çalışmalara düzenli gelirler. Hırsları var, şampiyon olmayı çok istiyorlar ve özverili çalışıyorlar. Kızlarımız 3 defa Türkiye şampiyonu oldu. İkisinden de sıkletlerinde bu sene Avrupa şampiyonluğu bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye şampiyonu genç milli boksörler Emine Kılınç (solda) ve Betül İrem Özat (sağda), gözlerini Avrupa'da kürsünün zirvesine çevirdi.