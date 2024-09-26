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Nigel Hayes-Davis'in Türkiye Açıklaması: Saygı Vurgusu

Fenerbahçeli basketbolcu Nigel Hayes-Davis, Ermenistan'daki paylaşımları sonrasında Türkiye'ye saygı gösterdiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 21:22
Nigel Hayes-Davis'in Türkiye Açıklaması: Saygı Vurgusu

Nigel Hayes-Davis'ten Türkiye'ye Saygı Vurgusu

Fenerbahçe Beko'nun ABD’li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis, Ermenistan ziyaretinin ardından Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamalarda, saygı gösterme niyetini vurguladı.

Paylaşımının Ardından Açıklama Yaptı

Erivan'da yer alan sözde soykırım müzesini ziyaret eden Hayes-Davis, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı, Fenerbahçe yetkililerinin konunun hassasiyeti ile ilgili uyarısı üzerine kaldırdı. Ziyaret sonrası bir açıklama yaparak, “Türkiye’ye, tarihine veya vatandaşlarına yönelik yazılı, kasıtlı veya ima edilmiş hiçbir saygısızlık yapmak istemediğimi belirtmek isterim.” ifadesini kullandı.

Kendisine Yapılan Uyarılar Üzerine Farkındalık Kazandı

Hayes-Davis, paylaşımı kaldırdıktan sonra, “Ermenistan ve Türkiye ile ilgili konunun son derece hassas olduğunun farkındayım. Her ne kadar öğrenmeye çalışsam da her şeyi bilemiyorum.” dedi. ABD'li oyuncu, Türkiye'ye olan takdiri ve saygısını da dile getirerek, bu olayla ilgili yanlış anlaşılmalara son vermek istedi.

Duygularını Paylaştı

Kendisiyle bu konuda konuşanların, söylediklerinin içten olduğunu bileceğini belirten Hayes-Davis, “Ben Türk değilim, bu sebeple konunun benim için taşıdığı ağırlığı tam olarak anlayamamıştım. Bu durumdan ötürü üzgünüm ve maksadım kesinlikle bu değildi.” şeklinde konuştu.

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