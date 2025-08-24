DOLAR
Nilüfer Belediyesi Hentbol Erkekler Süper Kupa'yı 37-36 Kazandı

Nilüfer Belediyesi, Beşiktaş'ı 37-36 yenerek Hentbol Erkekler Süper Kupa'yı kazandı; kupa ve madalyalar THF Başkanı Mesut Çebi tarafından teslim edildi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 23:41
THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda kupa töreni

Hentbol Erkekler Süper Kupa finalinde Nilüfer Belediyesi, Beşiktaş37-36 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Maçın ardından düzenlenen kupa töreni, THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirildi.

Süper Kupa birincisi Nilüfer Belediyesi'ne madalyalarını ve kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Mesut Çebi takdim etti.

Organizasyonu ikinci tamamlayan Beşiktaş'a ise madalyalarını yönetim kurulu üyeleri İsmet Yiğitşenocak ile Sinan Başer verdi.

Şampiyon Nilüfer Belediyesporlu hentbolcular, zafere büyük sevinçle karşılık verdi.

Hentbol Erkekler Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ı 37-36 yenen Nilüfer Belediyesi, düzenlenen törenle kupasını aldı.

