Nilüfer Belediyesi Hentbol Erkekler Süper Kupa'yı 37-36 Kazandı

Nilüfer Belediyesi Hentbol Erkekler Süper Kupa'yı 37-36 ile Kazandı

THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda kupa töreni

Hentbol Erkekler Süper Kupa finalinde Nilüfer Belediyesi, Beşiktaş'ı 37-36 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Maçın ardından düzenlenen kupa töreni, THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirildi.

Süper Kupa birincisi Nilüfer Belediyesi'ne madalyalarını ve kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Mesut Çebi takdim etti.

Organizasyonu ikinci tamamlayan Beşiktaş'a ise madalyalarını yönetim kurulu üyeleri İsmet Yiğitşenocak ile Sinan Başer verdi.

Şampiyon Nilüfer Belediyesporlu hentbolcular, zafere büyük sevinçle karşılık verdi.

