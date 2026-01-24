Nilüfer Belediyesi ile Mysia Yolları'nda 7 km'lik Doğa Yürüyüşü

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşünde sporseverler, Mysia Yollarında bir araya geldi. Etkinlik, kentin doğal ve tarihi dokusunu deneyimlemek isteyen katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Rotada Doğayla Buluşma

Bu ayki rota, Mysia Yolları ağının P19 numaralı parkuru olan Unçukuru - Ayvaköy - Fadıllı hattı olarak belirlendi. Unçukuru'ndan başlayan yürüyüş, Ayvaköy üzerinden devam ederek Fadıllı Mahallesi'nde sona erdi.

Toplam 7 kilometrelik parkuru kateden katılımcılar, hafta içi yorgunluğunu doğayla iç içe atma fırsatı buldu; hem fiziksel aktivite yaptı hem de birlikte hareket etmenin enerjisini paylaştı. Parkur boyunca bölgenin sakin atmosferi ve doğal dokusu yürüyüşe ayrı bir keyif kattı.

