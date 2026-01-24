Nilüfer Belediyesi ile Mysia Yolları'nda 7 km'lik Doğa Yürüyüşü

Nilüfer Belediyesi'nin Mysia Yolları yürüyüşünde sporseverler Unçukuru-Ayvaköy-Fadıllı hattında 7 kilometrelik rotada hafta içi yorgunluğunu doğada attı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 12:02
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 12:02
Nilüfer Belediyesi ile Mysia Yolları'nda 7 km'lik Doğa Yürüyüşü

Nilüfer Belediyesi ile Mysia Yolları'nda 7 km'lik Doğa Yürüyüşü

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşünde sporseverler, Mysia Yollarında bir araya geldi. Etkinlik, kentin doğal ve tarihi dokusunu deneyimlemek isteyen katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Rotada Doğayla Buluşma

Bu ayki rota, Mysia Yolları ağının P19 numaralı parkuru olan Unçukuru - Ayvaköy - Fadıllı hattı olarak belirlendi. Unçukuru'ndan başlayan yürüyüş, Ayvaköy üzerinden devam ederek Fadıllı Mahallesi'nde sona erdi.

Toplam 7 kilometrelik parkuru kateden katılımcılar, hafta içi yorgunluğunu doğayla iç içe atma fırsatı buldu; hem fiziksel aktivite yaptı hem de birlikte hareket etmenin enerjisini paylaştı. Parkur boyunca bölgenin sakin atmosferi ve doğal dokusu yürüyüşe ayrı bir keyif kattı.

NİLÜFER BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE SPORSEVERLER, MYSİA YOLLARI’NDA BİR...

NİLÜFER BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE SPORSEVERLER, MYSİA YOLLARI’NDA BİR ARAYA GELDİ. UNÇUKURU’NDAN FADILLI’YA UZANAN 7 KİLOMETRELİK ROTADA KATILIMCILAR, HAFTA İÇİ YORGUNLUĞUNU DOĞAYLA İÇ İÇE ATTI.

NİLÜFER BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE SPORSEVERLER, MYSİA YOLLARI’NDA BİR...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor 2-1 Kasımpaşa: Düzceli Taraftarların Coşkusu Kamerada
2
Süper Lig'de Bugün: VAR Hakemleri Açıklandı
3
Nilüfer Belediyesi ile Mysia Yolları'nda 7 km'lik Doğa Yürüyüşü
4
Burhaniye’ye Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Tamamlandı
5
Bakan Osman Aşkın Bak, 2026 Kış Olimpiyatları'na Katılacak 8 Milli Sporcuyu Kabul Etti
6
Söğütspor Antalya Kampını Tamamladı — Manavgat Maçı 4-3
7
Euroleague'de Çift Maç Haftası: Türk Takımları 4'te 2, Fenerbahçe Zirveye Ortak

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları