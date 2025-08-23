Nilüfer Belediyespor 42-24 ile Finale Çıktı — Hentbol Süper Kupa'da Rakip Beşiktaş

Nilüfer Belediyespor 42-24 ile finale yükseldi
Hentbol Erkekler Süper Kupa Dörtlü Finali
Hentbol Erkekler Süper Kupa yarı finalinde Nilüfer Belediyespor, Beykoz Belediyespor'u 42-24 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Başkentteki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmada Nilüfer Belediyespor ilk yarıyı 20-13 önde tamamladı ve ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek sahadan farklı galip ayrıldı.
Nilüfer Belediyespor, yarın saat 20.30'da başlayacak final maçında Beşiktaş ile karşılaşacak.