Nilüfer Belediyespor Eker, Beşiktaş'ı 3-0 Geçti

Nilüfer Belediyespor Eker, Beşiktaş'ı Yokladı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında, Nilüfer Belediyespor Eker, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Vodafone Sultanlar Ligi 20. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker ile Beşiktaş, Nilüfer Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Beşiktaş takımı oyuncusu Saliha Şahin, rakipleriyle mücadele etti.

Vodafone Sultanlar Ligi 20. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker ile Beşiktaş, Nilüfer Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Beşiktaş takımı oyuncusu Saliha Şahin, rakipleriyle mücadele etti.