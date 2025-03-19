Nilüfer Belediyespor Eker, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 Yenerek Sezonu Tamamladı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi Sonunda Heyecan Dolu Anlar

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2023 sezonunun son haftası, çekişmeli maçlara sahne olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Nilüfer Belediyespor Eker, sahasında ağır favori olarak çıktığı mücadelede Sarıyer Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede Sonuç Belli Oldu

Nilüfer Belediyespor Eker, ev sahipliğinde gerçekleşen karşılaşmayı 3-0’lık net bir skorla kazanarak, normal sezonu galibiyetle kapattı. Bu sonuç, takımın sezon performansını taçlandırdı ve taraftarlarını sevindirdi.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde elde edilen bu galibiyet, Nilüfer Belediyespor Eker için önemli bir moral kaynağı olarak değerlendiriliyor. Takımın mücadeleci ruhu ve gösterdiği azim, sezon boyunca sergilediği başarılı performansla birleşince, voleybolseverleri mutlu etti.