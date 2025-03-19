Nilüfer Belediyespor Eker, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 Yenerek Sezonu Tamamladı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Nilüfer Belediyespor Eker, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 16:32
Nilüfer Belediyespor Eker, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 Yenerek Sezonu Tamamladı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi Sonunda Heyecan Dolu Anlar

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2023 sezonunun son haftası, çekişmeli maçlara sahne olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Nilüfer Belediyespor Eker, sahasında ağır favori olarak çıktığı mücadelede Sarıyer Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede Sonuç Belli Oldu

Nilüfer Belediyespor Eker, ev sahipliğinde gerçekleşen karşılaşmayı 3-0’lık net bir skorla kazanarak, normal sezonu galibiyetle kapattı. Bu sonuç, takımın sezon performansını taçlandırdı ve taraftarlarını sevindirdi.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde elde edilen bu galibiyet, Nilüfer Belediyespor Eker için önemli bir moral kaynağı olarak değerlendiriliyor. Takımın mücadeleci ruhu ve gösterdiği azim, sezon boyunca sergilediği başarılı performansla birleşince, voleybolseverleri mutlu etti.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye 19 Yaş Altı, Portekiz ile 2-2 Berabere Kaldı
2
Galatasaray, Onvo Antalyaspor'u İlk Yarıda 3-0 Geçti
3
A Milli Futbol Takımı Macaristan Maçına Hazır
4
Aras Kargo, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş'ı 3-2 Mağlup Etti
5
Milli Atıcılar Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, Gazi Üniversitesi Öğrencileriyle Buluştu
6
Dopingle Mücadele: Prof. Güner Sporculara 'Kusursuz Sorumluluk' Uyarısında Bulundu
7
Cercle Brugge, Başakşehir'i Ağırlıyor: Feldhofer Galibiyete Odaklandı

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL