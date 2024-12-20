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Nilüfer Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 42-35 Yenerek Zirveye Yaklaştı

Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Lig'de Konya Büyükşehir Belediyespor'u 42-35 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 21:22
Nilüfer Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 42-35 Yenerek Zirveye Yaklaştı

Nilüfer Belediyespor'dan Etkileyici Performans

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftasında Nilüfer Belediyespor, evinde Konya Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Maç sonunda ev sahibi ekip, rakibini 42-35 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başardı.

İlk Yarı Avantajı

Üçevler Spor Tesisleri'nde düzenlenen karşılaşmanın ilk yarısını 20-14 önde kapatan Nilüfer Belediyespor, bu avantajı ikinci yarıya taşıdı.

İkinci Yarıda Üstünlük Dörtte Dört

Maçın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren Nilüfer Belediyespor, karşılaşmayı 42-35 galibiyetle tamamladı. Bu sonuç, takıma ligdeki hedefleri doğrultusunda önemli bir moral kaynağı oldu.

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