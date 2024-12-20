Nilüfer Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 42-35 Yenerek Zirveye Yaklaştı

Nilüfer Belediyespor'dan Etkileyici Performans
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftasında Nilüfer Belediyespor, evinde Konya Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Maç sonunda ev sahibi ekip, rakibini 42-35 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başardı.
İlk Yarı Avantajı
Üçevler Spor Tesisleri'nde düzenlenen karşılaşmanın ilk yarısını 20-14 önde kapatan Nilüfer Belediyespor, bu avantajı ikinci yarıya taşıdı.
İkinci Yarıda Üstünlük Dörtte Dört
Maçın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren Nilüfer Belediyespor, karşılaşmayı 42-35 galibiyetle tamamladı. Bu sonuç, takıma ligdeki hedefleri doğrultusunda önemli bir moral kaynağı oldu.