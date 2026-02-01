Noa Lang: "Juventus’u eleyeceğimizi düşünüyorum"

Noa Lang: "Juventus’u eleyebileceğimizi düşünüyorum"

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Noa Lang, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalyan temsilcisi Juventus ile oynayacakları eşleşme öncesinde iddialı konuştu.

Maç sonrası değerlendirme

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kayserispor karşısında sahadan 4-0 galip ayrıldı. Müsabakanın ardından basın mensuplarına konuşan Lang, takıma katıldığı günden beri sadece bir antrenmana çıkabildiğini ve 26 yaşında olduğunu söyledi: "Takıma daha alışıyorum, adapte oluyorum. İlerde daha fit olacağım. Şu anda yorgundum, ayak bileğimde küçük bir sakatlık yaşadım. Çok daha iyisini yapacağız."

Türkiye ve Galatasaray'a bakışı

Çocukluk döneminde Türkiye’de yaşadığını hatırlatan Lang, "Galatasaray’ı biliyorum. Daha önceden İstanbul’da yaşadım. Türkiye’nin en büyük kulübü. Galatasaray gibi bir takım sizi istediğinde onur duyarsınız. 2-3 hafta önce de kararımı vermiştim. Burada olduğum için çok mutluyum. Önümüzdeki maçları dört gözle bekliyorum" dedi.

Rekabet ve takım beklentileri

Takımdaki kanat rotasyonu ve rekabet hakkında da konuşan Hollandalı futbolcu, "Yarışma iyidir. Galatasaray gibi büyük bir takımda da olması gereken bu. Takım içinde büyük oyuncularımız var. Ben de umuyorum ki o büyük oyunculardan biri olacağım" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi: Juventus mesajı

Juventus maçıyla ilgili değerlendirmesinde Lang, "Juventus çok güçlü bir takım. Daha önce Napoli’yle onlara karşı mücadele etmiştim ve kazanmıştık. Geçen sene de PSV ile Avrupa’da onlara karşı kazanmış ve elemiştik. Galatasaray ile de eleriz diye düşünüyorum. Sahanın atmosferi bugün de çok iyiydi ama Juventus’a karşı daha da iyi olacağına eminim. Dört gözle bekliyorum." dedi.

