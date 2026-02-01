Pakistan, T20 Dünya Kupası'nda 15 Şubat'taki Hindistan Maçını Boykot Edecek

Hükümetten resmi açıklama: Takım maça çıkmayacak

Pakistan hükümeti, Erkekler T20 Dünya Kupası’nda Hindistan ile oynanacak 15 Şubat 2026 tarihli maçı boykot edeceklerini açıkladı. Pakistan - Hindistan arasındaki gerilimin spor müsabakalarına yansıdığı belirtildi.

Resmi açıklamada şu ifadeye yer verildi: "Hükümet, Pakistan kriket takımının ICC T20 2026 Dünya Kupası’na katılımına onay verdi, ancak Pakistan Kriket Takımı 15 Şubat 2026’da Hindistan ile oynanacak maçta sahaya çıkmayacak".

Turnuva Hindistan ve Sri Lanka tarafından ortak ev sahipliğinde 7 Şubat - 8 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Pakistan, Hindistan’a gitmeme politikası doğrultusunda, A Grubu’ndaki tüm maçlarını Sri Lanka’da oynamayı planlıyor.

Öte yandan, daha önce Bangladeş güvenlik endişeleri nedeniyle Hindistan’a seyahat etmeyi reddetmiş ve turnuvadaki yerini İskoçya’ya bırakmıştı.

Pakistan, Kriket T20 Dünya Kupası’nda Hindistan ile oynayacağı 15 Şubat’taki maçı boykot edeceğini açıkladı.