Galatasaray evinde 29 maçtır yenilmez: 23 galibiyet, 6 beraberlik

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de evindeki son 29 maçta 23 galibiyet ve 6 beraberlikle yenilmezliğini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 22:23
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 22:23
Trendyol Süper Lig 20. hafta ve istatistikler

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kayserispor’u 4-0 mağlup ederek evindeki serisini sürdürdü.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde evinde oynadığı son 29 karşılaşmada 23 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

RAMS Park’ta en son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında derbide Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olan Okan Buruk’un öğrencileri, bu maçın ardından ligde çıktığı 39 karşılaşmada yenilmedi.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’DE EVİNDE OYNADIĞI SON 29 KARŞILAŞMADA 23 GALİBİYET, 6 BERABERLİK...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları