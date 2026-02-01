Galatasaray evinde 29 maçtır yenilmez: 23 galibiyet, 6 beraberlik

Galatasaray evinde 29 maçtır yenilmezliğini koruyor

Trendyol Süper Lig 20. hafta ve istatistikler

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kayserispor’u 4-0 mağlup ederek evindeki serisini sürdürdü.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde evinde oynadığı son 29 karşılaşmada 23 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

RAMS Park’ta en son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında derbide Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olan Okan Buruk’un öğrencileri, bu maçın ardından ligde çıktığı 39 karşılaşmada yenilmedi.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’DE EVİNDE OYNADIĞI SON 29 KARŞILAŞMADA 23 GALİBİYET, 6 BERABERLİK ALDI.