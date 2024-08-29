Nurcihan Ekinci Gül, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Başarı

2024 Paralimpik Oyunları, spor dünyasının gözdesi olan Paris'te, Büyük Saray (Grand Palais) alanında gerçekleştiriliyor. Bu önemli organizasyonda, Türkiye'yi temsil eden milli tekvandocu Nurcihan Ekinci Gül, büyük bir başarı göstererek, çeyrek finale yükselme başarısı göstermiştir.

Rakibini Yenerek İleriye İtti

Nurcihan, kadınlar K44 47 kiloda son 16 turunda Hindistan'dan Aruna Tanwar ile karşılaştı. Müsabakada etkileyici bir performans sergileyen sporcu, rakibini 19-0 gibi ezici bir skorla yenmeyi başardı.

Çeyrek Final Heyecanı

Başarılı sporcu, çeyrek finalde Tayland'an Khwansuda Phuangkitcha ile müsabaka yapacak. Bu kritik karşılaşma, Türkiye saati ile 14:16’da başlayacak.

Nurcihan’ın bu olağanüstü performansı, gözlerimizi Paris 2024 Paralimpik Oyunları’ndaki daha fazlasını beklemeye yönlendiriyor.