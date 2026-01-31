Nuri Şahin: "Bu 1 puan sezon sonunda bize yardımcı olabilir"

Trendyol Süper Lig 20. hafta — Rams Başakşehir 2-2 Çaykur Rizespor

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Rams Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Nuri Şahin değerlendirmelerde bulundu.

"İlk yarı çok iyi oynadık. Berabere kaldık ama ikinci yarı için aynısını söyleyemeyeceğim. Rizespor’un istediği oyuna döndük. İkinci yarı istemediğimiz bir oyun oldu ve bize yakışmadı. 2-2’yi bulduk ama ondan sonraki bölümde bile oyun git gele girdi. Bizim oyunumuz bu değil. Her puanın önemi var ama bu 1 puan sezon sonunda bize yardımcı olacak puan olabilir"

