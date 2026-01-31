Nuri Şahin: "Bu 1 puan sezon sonunda bize yardımcı olabilir"

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Çaykur Rizespor ile 2-2 biten maçta alınan 1 puanın sezon sonunda kendilerine yardımcı olabileceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 20:31
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 20:31
Nuri Şahin: "Bu 1 puan sezon sonunda bize yardımcı olabilir"

Nuri Şahin: "Bu 1 puan sezon sonunda bize yardımcı olabilir"

Trendyol Süper Lig 20. hafta — Rams Başakşehir 2-2 Çaykur Rizespor

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Rams Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Nuri Şahin değerlendirmelerde bulundu.

"İlk yarı çok iyi oynadık. Berabere kaldık ama ikinci yarı için aynısını söyleyemeyeceğim. Rizespor’un istediği oyuna döndük. İkinci yarı istemediğimiz bir oyun oldu ve bize yakışmadı. 2-2’yi bulduk ama ondan sonraki bölümde bile oyun git gele girdi. Bizim oyunumuz bu değil. Her puanın önemi var ama bu 1 puan sezon sonunda bize yardımcı olacak puan olabilir"

Şahin, ilk yarıdaki olumlu performansa karşın ikinci yarıda oyunun düştüğünü vurguladı ve elde edilen bir puanın sezon sonunda değer taşıyabileceğine dikkat çekti.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Çaykur Rizespor karşısında aldıkları 1 puanın sezon...

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Çaykur Rizespor karşısında aldıkları 1 puanın sezon sonunda kendileri adına önemli olabileceğini söyledi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

