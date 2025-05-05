DOLAR
38,58 0,05%
EURO
43,69 -0,13%
ALTIN
4.109,69 -2,31%
BITCOIN
3.614.061,71 2,1%

Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları Marmaris'te Start Aldı

Marmaris'te düzenlenen Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları'na 12 ülkeden 37 yelkenli yat katıldı.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 17:16
Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları Marmaris'te Start Aldı

Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları Marmaris'te Başladı

Muğla'nın gözde tatil beldesi Marmaris, bu yıl 11'inci kez düzenlenen Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışlarına ev sahipliği yapıyor. Organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Lüksemburg, Litvanya, Romanya, Moldova, Letonya, Estonya, Almanya, Kazakistan, Belarus, Rusya ve Ukraynadan 37 yelkenli yat ile yaklaşık 400 yelkenci katılıyor.

Yerel ve Uluslararası Katılımcılar

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MİYC) tarafından organize edilen yarışlarda, yelkenciler başhakem Ezgi Kalaycı tarafından yapılan brifingle hazırlıklarını tamamladı. Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ilk yarış başlamadan önce körfezde antrenman turları attı.

Yarış Günleri Takvimi

Kalaycı'nın belirlediği start noktasında, rüzgarın yönü ve şiddetine göre sınıflarına göre start alan yatlar, yelkenlerini rüzgarla doldurarak Datça Körmen yönüne doğru seyre çıktılar. Yatlar ORC-A, ORC-B, ORC-C, ORC-D ve ORC-E sınıfında mücadele ediyorlar.

Yarışların ikinci günü yelkenciler için bir serbest gün olarak geçecek. Üçüncü gün, ikinci yarış Körmen'den başlayıp Datça'da son bulacakken, dördüncü gün üçüncü yarış Datça'dan Söğüt'e uzanacak. Son gün sona erecek yarış ise Söğüt'ten başlayıp Marmaris'te tamamlanacak.

Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları, 9 Mayıs Cuma günü sona erecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 11'inci kez düzenlenen Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları'nda...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 11'inci kez düzenlenen Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları'nda start verildi. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MİYC) düzenlenen yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Lüksemburg, Litvanya, Romanya, Moldova, Letonya, Estonya, Almanya, Kazakistan, Belarus, Rusya ve Ukrayna'dan 37 yelkenli yat ile yaklaşık 400 sporcu mücadele ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 11'inci kez düzenlenen Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları'nda...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 11'inci kez düzenlenen Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları'nda start verildi. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MİYC) düzenlenen yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Lüksemburg, Litvanya, Romanya, Moldova, Letonya, Estonya, Almanya, Kazakistan, Belarus, Rusya ve Ukrayna'dan 37 yelkenli yat ile yaklaşık 400 sporcu mücadele ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları Marmaris'te Start Aldı
2
Emre Belözoğlu: "Sivasspor Galibiyeti Hak Etti"
3
Türkiye, Halk Oyunları ile Uluslararası Arenada Söz Sahibi Olmayı Hedefliyor
4
Kayserispor, Fenerbahçe Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
5
Genç Kadın Milli Güreşçiler Avrupa ve Dünya Şampiyonası İçin Gün Sayıyor
6
Mersin'de Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası Tamamlandı
7
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İskenderunspor Tesisini Ziyaret Etti

Motorin Fiyatlarına 1 TL İndirim Müjdesi: 7 Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek

Ankara'da Su Fiyatlarına Büyük İndirim: Tonu Sadece 1 TL!

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı