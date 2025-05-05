Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları Marmaris'te Start Aldı

Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları Marmaris'te Başladı

Muğla'nın gözde tatil beldesi Marmaris, bu yıl 11'inci kez düzenlenen Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışlarına ev sahipliği yapıyor. Organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Lüksemburg, Litvanya, Romanya, Moldova, Letonya, Estonya, Almanya, Kazakistan, Belarus, Rusya ve Ukraynadan 37 yelkenli yat ile yaklaşık 400 yelkenci katılıyor.

Yerel ve Uluslararası Katılımcılar

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MİYC) tarafından organize edilen yarışlarda, yelkenciler başhakem Ezgi Kalaycı tarafından yapılan brifingle hazırlıklarını tamamladı. Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ilk yarış başlamadan önce körfezde antrenman turları attı.

Yarış Günleri Takvimi

Kalaycı'nın belirlediği start noktasında, rüzgarın yönü ve şiddetine göre sınıflarına göre start alan yatlar, yelkenlerini rüzgarla doldurarak Datça Körmen yönüne doğru seyre çıktılar. Yatlar ORC-A, ORC-B, ORC-C, ORC-D ve ORC-E sınıfında mücadele ediyorlar.

Yarışların ikinci günü yelkenciler için bir serbest gün olarak geçecek. Üçüncü gün, ikinci yarış Körmen'den başlayıp Datça'da son bulacakken, dördüncü gün üçüncü yarış Datça'dan Söğüt'e uzanacak. Son gün sona erecek yarış ise Söğüt'ten başlayıp Marmaris'te tamamlanacak.

Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları, 9 Mayıs Cuma günü sona erecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 11'inci kez düzenlenen Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları'nda start verildi. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MİYC) düzenlenen yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Lüksemburg, Litvanya, Romanya, Moldova, Letonya, Estonya, Almanya, Kazakistan, Belarus, Rusya ve Ukrayna'dan 37 yelkenli yat ile yaklaşık 400 sporcu mücadele ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 11'inci kez düzenlenen Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları'nda start verildi. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MİYC) düzenlenen yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Lüksemburg, Litvanya, Romanya, Moldova, Letonya, Estonya, Almanya, Kazakistan, Belarus, Rusya ve Ukrayna'dan 37 yelkenli yat ile yaklaşık 400 sporcu mücadele ediyor.