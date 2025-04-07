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Oğlunun Vasiyetine Yanıt Veren Antrenör: Senem Çelik

Bursa'da fizyoterapist Senem Çelik, oğlu Kayra'nın isteğiyle geleneksel okçuluğa yönelerek antrenör oldu ve engelli çocuklara destek vermeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 11:36
Oğlunun Vasiyetine Yanıt Veren Antrenör: Senem Çelik

Bursa'da, tarihe meraklı oğlu Kayra Yolcular'ın (13) isteğiyle geleneksel okçuluk sporuna yönelen fizyoterapist Senem Çelik (44), bu alanda antrenörlüğe kadar yükseldi.

Özel bir fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde uzman fizyoterapist olarak görev yapan Çelik, oğluna bu sporu sevdirmek ve birlikte vakit geçirmek amacıyla 2021'de Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü'nde okçuluk eğitimlerine başladı. Yaklaşık bir yıl süren eğitimlerinin ardından antrenörlük sınavlarına giren Çelik, önce 1. kademe, ardından 2. kademe antrenörlük belgesi aldı.

Lisansa sahip bir sporcu olarak okçuluk sporunu sürdüren Çelik, eğitime devam ederken oğluna da hem arkadaşlık hem de antrenörlük yapıyor.

Engelli Bireyleri Kazandırma Hedefi

Senem Çelik, AA muhabirine verdiği demeçte, en büyük hedefinin engelli bireyleri okçuluk sporuna kazandırmak olduğunu belirtti. Mesleği gereği engellilerin fizik tedavi ve rehabilitasyon süreçleriyle ilgilendiğini vurgulayan Çelik, bu süreçlere okçuluk sporuyla da destek olmayı planladığını ifade etti.

“Amacım engelli olan çocukları da bu spora kazandırmak. Hem fizyoterapistlik yapıp hem de antrenörlük yapmayı hedefliyorum.” diyen Çelik, oğlu Kayra ile olan antrenman deneyimini de paylaştı. Çelik, “Antrenörüm ama oğlumla beraber başladığımız için evlatlar genelde annenin otoritesini antrenörlük anlamında çok kabul etmiyor ama yine de birlikte antrenmanlarımızı yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

Çelik, spora başladığı ilk yıllarda Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen Uluslararası Okçuluk Yarışması'nda 8. olduğunu da hatırlattı.

“En Büyük Rakibim Annem”

Küçük yaşlardan itibaren okçuluk sporuyla ilgilenen Kayra Yolcular, annesiyle ve arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçirdiğini dile getirdi. “Küçüklüğümden beri Türk tarihine merakım vardı. Başta mehter marşıyla başladı, sonra okçuluk ve dizilerle devam etti.” diye konuşan Kayra, antrenmanlarının iyi gittiğini ve en büyük rakibinin annesi olduğunu belirtti. “Onu geçmek istiyorum.” dedi.

Bursa'da tarihe meraklı oğlu Kayra Yolcular (solda) ile geleneksel okçuluk sporuna yönelen...

Bursa'da tarihe meraklı oğlu Kayra Yolcular (solda) ile geleneksel okçuluk sporuna yönelen fizyoterapist Senem Çelik (sağda), kendini geliştirerek aldığı yeterlilik belgelerinin ardından antrenör oldu.

Bursa'da tarihe meraklı oğlu Kayra Yolcular (solda) ile geleneksel okçuluk sporuna yönelen...

Bursa'da tarihe meraklı oğlu Kayra Yolcular (solda) ile geleneksel okçuluk sporuna yönelen fizyoterapist Senem Çelik (sağda), kendini geliştirerek aldığı yeterlilik belgelerinin ardından antrenör oldu.

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