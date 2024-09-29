OGM Ormanspor-Zonguldakspor Basketbol Maçı Neden Ertelendi?

Maç Neden Ertelendi?
ING Kadınlar Basketbol Ligi'nin açılış haftasında OGM Ormanspor ile Zonguldakspor Basketbol 67 arasında oynanması planlanan karşılaşma, konuk takımın sahaya çıkmaması sonucu ertelendi.
Sait Zarifoğlu Spor Salonu'ndaki Gelişmeler
Karşılaşma, Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanması düşünülüyordu. Ancak Zonguldakspor'un maça gelmemesi, durumu kritik hale getirdi.
Hükmen Galibiyet Beklentisi
Maçın baş hakemi Can Mavisu, belirlenen sürede Zonguldak ekip oyuncularının sahaya çıkmaması nedeniyle karşılaşmayı erteledi. OGM Ormanspor'un hükmen 20-0 galip ilan edilmesi bekleniyor. Ancak nihai kararı Türkiye Basketbol Federasyonu verecek.