Ogün Baysan Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun Yeni Başkanı

Türkiye Motosiklet Federasyonu, başkanlık görevine Ogün Baysan’ın atandığını duyurdu. Bu değişikliğin, önceki başkan Bekir Yunus Uçar’ın vefatı sonrası gerçekleştiği açıklandı.

Yeni Dönem Hedefleri

Federasyonun resmi açıklamasında yer alan bilgilere göre, yönetim kurulunun yaptığı oylama ile Ogün Baysan yeni başkan olarak seçildi. Baysan, duyduğu derin üzüntüyü ifade ederken, "Bekir başkanımızın vefatı camiamızı derinden üzdü. Bundan sonraki süreçte motosiklet sporunu daha ileriye taşımak için yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yeni başkan, yönetim kurulu üyelerine kendisini bu göreve layık gördükleri için teşekkür etti. Motosiklet sporunun geliştirilmesi için gereken adımları atacaklarını belirtti.

Federasyonda Yenilik Dönemi

Ogün Baysan’ın liderliğinde federasyon, motosiklet sporunda yeni projeler ve organizasyonlar ile aktif bir rol almayı hedefliyor.