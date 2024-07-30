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Oğuzhan Tüzün, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Trap Kategorisinde Finale Kalamadı

Milli atıcı Oğuzhan Tüzün, Paris 2024'te trap elemelerinde finale yükselemeyerek oyunlara veda etti.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 14:44
Oğuzhan Tüzün, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Trap Kategorisinde Finale Kalamadı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Oğuzhan Tüzün'ün Performansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atıcı Oğuzhan Tüzün, trap kategorisinde zorlu mücadeleler verdi. Ancak Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen elemelerde finale yükselememesi, sporseverleri üzdü.

Elemelerde Dört Günde 125 Atış

Oğuzhan Tüzün, elemelerde toplamda 125 atış gerçekleştirdi ve bu atışların 121’inde isabet sağladı. Fakat, ilk altıya girmeyi başaramadı ve 15. sırada yer aldı. Bu sonuç, sporcunun Olimpiyat hayallerinin sona ermesine yol açtı.

Sonuç Değerlendirmesi

Oğuzhan Tüzün’ün elemelerdeki performansı, gelecekteki turnuvalar için bir fırsat olarak görülebilir. Sporcu, yaşadığı bu deneyimle daha güçlü bir şekilde kariyerine devam edebilir.

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